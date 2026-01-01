الاحتلال الإسرائيلي يفجر شقة سكنية ويعتقل 4 فلسطينيين من نابلس

18 حجم الخط

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الخميس، شقة سكنية فى مدينة نابلس، واعتقلت أربعة فلسطينيين.

قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس

وأكدت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وحاصرت شقة وفجرت داخلها، بعد اعتقال شخصين منها.

مخيم عسكر القديم شرقي المدينة

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة بنابلس، وداهمت منزلا في حارة الياسمينة، واعتقلت الشاب مؤمن الدبيك، فيما اعتقلت الشاب هاني ابو ليل عقب مداهمة منزله في مخيم عسكر القديم شرقي المدينة.

وعلى الجانب الآخر نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله: إنه لا يجب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة “آخر جثة” من القطاع.

وأضاف بن غفير أنه لا ينبغي اتخاذ أي خطوة إضافية قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل.

كما أعرب عن أمله في ألا يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد وافق على وجود تركي في غزة، معتبرًا أن أي ترتيبات من هذا النوع غير مقبولة.

مدير الإغاثة الطبية في غزة يحذر من تفشي وباء جديد يهدد القطاع

وحذر مدير الإغاثة الطبية في غزة، الدكتور بسام زقوت، من مخاوف حقيقية من ظهور وباء جديد في القطاع، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الصحية والبيئية، وانتشار القوارض بين خيام النازحين.

انتشار القوارض بين خيام النازحين

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال زقوت: إن الجهات الطبية ترصد مؤشرات مقلقة لاحتمال انتشار مرض "ليبتوسبيروز" (Leptospirosis)، وهو مرض معد ينتقل إلى الإنسان عبر التلامس مع بول الفئران والقوارض، التي تكاثرت بشكل لافت في مناطق النزوح المكتظة.

وأوضح أن خطر العدوى يزداد مع اختلاط مياه الأمطار والفيضانات الملوثة بفضلات القوارض، خاصة عند ملامستها لجروح في الجلد.

وأكد زقوت أن الأطفال يُعدّون الفئة الأكثر عرضة للإصابة، ولا سيما أولئك الذين يلعبون في المياه الملوثة حفاة الأقدام داخل مخيمات النزوح.

استمرار الحصار وتكدس مئات الآلاف من النازحين في ظروف غير صحية

وأضاف أن الطواقم الطبية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، قامت بسحب عينات من عدد من المصابين لإرسالها إلى مختبرات خارج قطاع غزة، في ظل غياب الإمكانات المخبرية اللازمة محليا نتيجة الدمار الذي طال البنية التحتية الصحية خلال الحرب المستمرة.

وأشار إلى أن استمرار الحصار وتكدس مئات الآلاف من النازحين في ظروف غير صحية، وانعدام وسائل الوقاية، يضاعف من احتمالات تفشي الأوبئة.

وشدد مدير الإغاثة الطبية في غزة على أن القطاع يواجه أزمة صحية مركبة تتطلب تدخلا دوليا عاجلا لمنع كارثة وبائية جديدة.

