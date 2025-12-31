الأربعاء 31 ديسمبر 2025
دولة الاحتلال تحظر 37 منظمة إنسانية بغزة، وأوروبا تحذر

أعلنت دولة الاحتلال بأن حظر الأنشطة الإنسانية في غزة سيطال 37 منظمة غير حكومية دولية اعتبارًا من الخميس، في وقت حذر الاتحاد الأوروبي من أن هذا الأمر سيحول دون وصول "مساعدات حيوية" إلى سكان القطاع المدمر.

 

حظر 37 منظمة إنسانية بغزة

وزعم الناطق باسم وزارة شئون الشتات الإسرائيلية جلعاد زويك لوكالة فرانس برس أمس الأربعاء أن هذه المنظمات غير الحكومية ترفض الامتثال لتقديم أسماء موظفيها الفلسطينيين لأنها "تعلم، كما نعلم، أن بعضها متورط في أعمال إرهابية أو على صلة بحماس"، وذلك وفق تعبيره.

وأضاف "سيتعين عليها استيفاء كل المعايير المحددة بشكل كامل وشفاف. لا مجال للالتفاف والألاعيب".

 

وصول "مساعدات حيوية" إلى سكان القطاع المدمر

بدوره، حذر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، من أن تهديد إسرائيل بمنع منظمات غير حكومية من العمل في قطاع غزة سيحول دون وصول "مساعدات حيوية" إلى سكان القطاع المدمر.

وبحسب شبكة «العربية»، كتبت المفوضة الأوروبية المعنية بالمساعدة الإنسانية، حجة لحبيب، على "إكس": "كان الاتحاد الأوروبي واضحًا: لا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية"، بعدما أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، أنها ستمنع المنظمات غير الحكومية من العمل في قطاع غزة عام 2026 إذا لم تُسلّم قائمة موظفيها الفلسطينيين بحلول، اليوم الأربعاء، نقلا عن "فرانس برس".

وتابعت: لحبيب "قانون المساعدة الإنسانية الدولية لا يترك مجالا للشك: يجب إيصال المساعدات إلى الذين يحتاجون إليها".

 

مشاركة المعلومات الخاصة بالموظفين والتمويل والعمليات

وأمس الثلاثاء، قالت وزارة شؤون المغتربين الإسرائيلية إن المنظمات التي سيتم حظر عملياتها، اعتبارا من الأول من يناير المقبل لم تستوف متطلباتها الجديدة المتعلقة بمشاركة المعلومات الخاصة بالموظفين والتمويل والعمليات.

واتهمت الوزارة منظمة "أطباء بلا حدود" بعدم توضيح أدوار بعض العاملين لديها الذين اتهمتهم إسرائيل بالتعاون مع حركة حماس ومع جماعات مسلحة أخرى.

وعبرت بريطانيا وكندا وفرنسا ودول أخرى في بيان مشترك، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع ‍الإنساني مجددًا في غزة، ودعت إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وجاء في البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية عبر الإنترنت، أن على إسرائيل السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل في مدنها بشكل مستدام ومنتظم، وضمان استمرار عمل الأمم المتحدة في القطاع الفلسطيني.

وأضاف البيان الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا: "نعبر عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجددا في غزة، والذي لا يزال كارثيا".

