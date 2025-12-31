الأربعاء 31 ديسمبر 2025
رئيس أركان الاحتلال: مصممون على نزع سلاح حماس

زامير
زامير
زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، أن عام 2026 سيكون عاما حاسما فيما يتعلق بتصميم الواقع الأمني لإسرائيل.

 

نزع سلاح حركة حماس

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال في بيان أنهم مصممون تماما على نزع سلاح حماس وباقي المنظمات المسلحة، مشددا على أن تل أبيب لن تسمح للحركة بإعادة بناء قدراتها وتهديد إسرائيل.

وأفاد إيال زامير بأن الجيش يسعى لاستعادة جثمان المختطف الأخير المساعد ران غفيلي لدفنه في إسرائيل بما يختتم مرحلة عودة المختطفين من غزة.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتواجد على الخط الأصفر

وذكر في بيانه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتواجد على الخط الأصفر ويسيطر على خط المناطق المسيطرة في قطاع غزة، مؤكدا أنه عبارة عن حدود أمنية جديدة، وذلك وفق تعبيره.

‏وأدعي أن الخط الأصفر يعتبر خط تماس دفاعي محسّن وقاعدة انطلاق سريع للهجوم.

وأشار رئيس أركان الاحتلال إلى أنهم سيعملون على انتهاز الفرص لإضعاف حماس، لافتا في السياق إلى ضرورة بقاء القوات الإسرائيلية على أهبة الاستعداد وأن تكون جاهزة للتحولات.

