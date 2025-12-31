الأربعاء 31 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الحكومة توافق على مد العمل بتأشيرة الترانزيت مجانا لمدة عام

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
 وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على طلب وزارة السياحة والآثار، مد العمل بتأشيرة الدخول الاضطرارية مجانًا للوافدين جوًا إلى مطاري الأقصر وأسوان، خلال موسمي صيف 2026 و2027 (من مايو حتى نهاية أكتوبر) 

بذات الضوابط المعمول بها حاليًا، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال هذا الإجراء في مؤشرات التدفق السياحي من عدد من الأسواق التي يهتم سائحوها بتفضيل مُنتج السياحة الثقافية لاسيما في هاتين المحافظتين.  

طلب وزارة السياحة والآثار مد العمل بالتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجانًا لمدة عام

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار مد العمل بالتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجانًا لمدة عام إضافي آخر ينتهي في أبريل 2027، وبذات الضوابط المعمول بها حاليًا من تطبيقها على شركات الطيران المصرية، وذلك في ظل ما تشهده الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من نمو، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز موقف التسهيلات المرتبطة بتأشيرات الدخول للبلاد بغرض السياحة.

قبول شهادات المنشأ الصادرة من الاتحاد الأوروبي

كما افق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بقبول شهادات المنشأ الصادرة من الاتحاد الأوروبي، وكذا من دول فضاء الأورومتوسطية بشكل مؤقت، بناء على مبدأ المُعاملة بالمثل، كاستثناء لمدة 3 أشهر، أو لحين الانتهاء من التصديق على المعاهدة الإقليمية، وذلك في ضوء الترتيبات الخاصة بتفعيل قواعد المنشأ الأورومتوسطية للمعاهدة الإقليمية الجديدة، والمُقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2026. 
 

