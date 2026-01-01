نصائح تساعدك في تجنب الإصابة بتشققات الشفاه

18 حجم الخط

تشققات الشفاه من أكثر المشكلات شيوعًا خلال فصل الشتاء، حيث يتعرض الجلد الرقيق للشفاه للجفاف الشديد بسبب برودة الطقس، والرياح، وانخفاض نسبة الرطوبة في الهواء.

وبما أن الشفاه لا تحتوي على غدد دهنية، فهي أكثر عرضة للجفاف مقارنة بباقي أجزاء الجسم، لذا يجب المواظبة على ترطيبها باستمرار للحفاظ على جمالها.

أسباب تشقق الشفاه في الشتاء

وتقول الدكتورة لانا شكري استشاري الأمراض الجلدية، إن هناك أسبابًا عديدة تسبب الإصابة بتشققات الشفاة، منها:

الطقس البارد والجاف، يقلل من رطوبة الجلد ويؤدي إلى فقدان الشفاه لمرونتها.

الرياح القوية، تزيد من تبخر الرطوبة من سطح الشفاه.

قلة شرب الماء، الجفاف الداخلي ينعكس مباشرة على صحة الشفاه.

لعق الشفاه باستمرار، يسبب جفاف أكبر بسبب تبخر اللعاب.

نقص بعض الفيتامينات، مثل فيتامين B والحديد والزنك.

استخدام منتجات غير مناسبة، مثل أحمر الشفاه الرديء أو مرطبات تحتوي على الكحول.

التدفئة الداخلية، تقلل نسبة الرطوبة في الجو داخل المنازل.

طرق تجنبك ظهور تشققات الشفاه

وأضافت لانا، أنه لتجنب تشققات الشفاه، يجب اتباع بعض النصائح، منها:

استخدمي مرطب شفاه غني يحتوي على مكونات طبيعية مثل زبدة الشيا، أو زيت جوز الهند، أو شمع العسل، أو زيت اللوز أو زيت الزيتون، يفضل وضع المرطب عدة مرات يوميا، خاصة قبل النوم وقبل الخروج من المنزل.

شرب من 6 إلى 8 أكواب ماء يوميًّا حتى في الشتاء، مع تناول المشروبات الدافئة الصحية مثل الأعشاب الطبيعية.

إزالة الجلد الميت يساعد على امتصاص المرطب بشكل أفضل، ويمكن عمل تقشير طبيعي مرة أو مرتين أسبوعيا باستخدام، السكر والعسل، أو السكر وزيت الزيتون، حيث يفرك بلطف شديد ثم تغسل الشفاه ويوضع المرطب فورًا.

تجنب لعق الشفاه أو قضمها، واللعاب يعطي إحساس مؤقت بالترطيب لكنه يزيد الجفاف، يفضل حمل مرطب الشفاه دائما لاستخدامه بدلا من لعق الشفاه.

استخدام مرطب شفاه قبل النوم، وخلال النوم تتجدد خلايا الجلد، لذا ضعي طبقة سميكة من مرطب الشفاه أو الفازلين الطبي قبل النوم للحصول على ترطيب عميق.

حماية الشفاه عند الخروج، وفي الأيام شديدة البرودة أو الرياح، احرصي على وضع مرطب شفاه قبل الخروج، وتغطية الفم جزئيا بوشاح قطني لحمايته من الهواء البارد

تناولي أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الخضروات الورقية، والفواكه الطازجة،والمكسرات، والحبوب الكاملة.

احرصي على الحصول على فيتامين B المركب لدوره المهم في صحة الجلد.

استخدام العلاجات الطبيعية، ومن أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج ومنع تشقق الشفاه العسل الطبيعي، وزيت جوز الهند، وجل الألوفيرا (الصبار)، وزبدة الكاكاو.

9. تجنب المنتجات الضارة التي تحتوي على الكحول، والمنثول، والعطور القوية، لأن هذه المواد قد تزيد الجفاف والتهيج بدلا من الترطيب.

