الألعاب النارية تضيء سماء وسط القاهرة احتفالا بالعام الجديد 2026 (صور )

شهدت سماء وسط القاهرة، مع الدقات الأولى لانتصاف الليل، إطلاق "وابل" كثيف من الألعاب النارية في مشهد احتفالي مع قدوم العام الجديد 2026 وتوديع عام 2025.



احتفالات ليلة رأس السنة في وسط القاهرة

​ورصدت عدسة فيتو إطلاق العديد من الألعاب النارية وسط احتفالات المواطنين الموجودين على طول كورنيش النيل بليلة رأس السنة.



وكثفت الأجهزة الأمنية والمرورية من وجودها بشوارع القاهرة والجيزة لضمان سيولة الحركة المرورية وحماية المواطنين، خاصة مع تزايد الأعداد مع إعلان بداية العام الجديد.

طقس ليلة رأس السنة 2026

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء تزامنًا مع رأس السنة والتى تنخفض انخفاضًا ملحوظًا، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.



وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 و درجة الحرارة العظمى 20

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسكندرية:درجة الحرارة: 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى: 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسوان: درجة الحرارة 10 ودرجة الحرارة العظمى 24



