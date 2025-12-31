شاهد احتفالات ليلة رأس السنة في الشيخ زايد بأجواء أوروبية

18 حجم الخط

شهدت مدينة الشيخ زايد بـ 6 أكتوبر مساء اليوم الأربعاء احتفال المواطنين بليلة رأس السنة واستقبال عام 2026 وسط أجواء كرنفالية.

احتفالات ليلة رأس السنة في الشيخ زايد



واكتست شوارع وميادين الشيخ زايد بزينة استقبال العام الجديد، حيث غطت أضواء "نجوم الثلج" المتلألئة أعمدة الإنارة والأشجار، مع تنافس المولات التجارية الكبرى والمطاعم في تقديم عروض بصرية، شملت أشجار كريسماس بأحدث تقنيات الإضاءة.

​ورصدت عدسة فيتو زحام المواطنين ​على المجمعات الترفيهية والمناطق المفتوحة ازدحامًا كبيرًا من العائلات والشباب ورغم الأجواء الباردة، امتلأت الساحات بالمحتفلين الذين التقطوا الصور التذكارية بجانب مجسمات "رجل الثلج" وعربات "سانتا كلوز".





وكثفت الأجهزة الأمنية والمرورية من تواجدها بشوارع القاهرة والجيزة لضمان سيولة الحركة المرورية وحماية المواطنين، خاصة مع تزايد الأعداد مع اقتراب الساعة من منتصف الليل وإعلان بداية العام الجديد، حيث من المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى الساعات الأولى من صباح غد الخميس.

طقس ليلة رأس السنة 2026

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء تزامنا مع رأس السنة والتى تنخفض انخفاضا ملحوظا، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 و درجة الحرارة العظمى 20

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسكندرية:درجة الحرارة: 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى: 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسوان: درجة الحرارة 10 ودرجة الحرارة العظمى 24



