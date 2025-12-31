الكيلو يبدأ من 200 جنيه، أسعار حلوى رأس السنة في الأسواق (فيديو وصور)

18 حجم الخط

بالتزامن مع نهاية العام وبداية عام جديد، تتزين الشوارع والمحال التجارية بألوان الفرح والزينة، وتتصدر حلوى رأس السنة واجهات العرض، لتصبح جزءًا أساسيًا من طقوس الاحتفال التي يحرص عليها الكثير من المواطنين.

فمع دقات الساعة التي تعلن قدوم العام الجديد، تجتمع العائلات والأصدقاء حول موائد عامرة بالحلوى والمكسرات والشوكولاتة، في مشهد يعكس روح التفاؤل والأمل ببداية أفضل.

أنواع حلوى رأس السنة

وتتنوع أصناف حلوى الاحتفالات ما بين حلوى الفوندام، والشوكولاتة، والكاندي، إلى جانب الفاكهة المجففة والمكسرات المُحلّاة، لتلبي مختلف الأذواق , كما يختلف سعرها ليس فقط لنوعها ولكن أيضا لمصدرها فتوجد بالاسواق حلوى مصرية ومستوردة، إلى جانب أصناف المكسرات التي لا تخلو منها أي مائدة احتفالية.

أسعار الحلوى بالأسواق

وتشهد هذه المنتجات إقبالًا ملحوظًا خلال هذه الفترة، حيث يعتبرها الكثيرون رمزًا للفرح والتشارك، ووسيلة للتعبير عن الاحتفال بقدوم عام جديد.

وبحسب جولة ميدانية في عدد من محال بيع الحلوى والمكسرات، تبدأ أسعار حلوى رأس السنة من 200 جنيه وتصل إلى 400 جنيه للكيلو الواحد، ويختلف السعر بحسب نوع الحلوى وجودة المكونات المستخدمة وطريقة التغليف.

فالحلويات البسيطة والمحضّرة محليا تكون في متناول شريحة أكبر من المستهلكين، بينما ترتفع أسعار الأصناف الفاخرة التي تعتمد على المكسرات الغالية أو الوصفات الخاصة.

أما المكسرات، فهي عنصر أساسي لا غنى عنه في احتفالات رأس السنة، حيث يفضلها الكثيرون سواء لتقديمها للضيوف أو لتناولها أثناء السهرات العائلية. ويؤكد بعض التجار أن الطلب على المكسرات يزداد بشكل كبير في الأيام الأخيرة من العام، رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بالفترات الأخرى، إلا أن الإقبال لا يتراجع نظرًا لارتباطها الوثيق بالمناسبة.

أسعار الشوكولاتة

وفيما يتعلق بالشوكولاتة، فهي تحظى بمكانة خاصة، خاصة لدى الأطفال والشباب.

وتتراوح أسعار الشوكولاتة خلال موسم رأس السنة ما بين 230 جنيهًا و360 جنيهًا، وفقًا للعلامة التجارية، سواء كانت محلية أو مستوردة، بالإضافة إلى شكل العبوة ووزنها.

وتلقى علب الشوكولاتة المزينة خصيصًا لرأس السنة رواجًا كبيرًا، حيث تُستخدم كهدايا متبادلة بين الأصدقاء والأقارب.

ورغم ارتفاع الأسعار نسبيًا، يحاول كثير من المواطنين التوفيق بين متطلبات الاحتفال والميزانية المتاحة، من خلال شراء كميات أقل أو اختيار الأصناف المناسبة لقدرتهم الشرائية.

