ثقافة وفنون

نجوى كرم ووائل كفوري يتألقان بحفل رأس السنة في دبي (فيديو)

نجوى كرم، فيتو
نجوى كرم، فيتو
انطلق منذ قليل حفل الفنان وائل كفوري والفنانة نجوى كرم في دبي احتفالًا برأس السنة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

 

حفل نجوي كرم ووائل كفوري برأس السنة

تألقت المطربة اللبنانية نجوى كرم في حفل رأس السنة بدبي، حيث ظهرت النجمة بفستان فضي طويل مكشوف الكتف، وتألقت المطربة بعدد من أشهر أغانيها وأبرزها أغنية “هيدا حكي” ليتغنى معها الجمهور بكلمات الأغنية المحبوبة.

بينما تغني الفنان اللبناني وائل كفوري بعدد من أجمل أغانيه وسط تفاعل معجبيه في مدينة دبي.

نجوى كرم تحتفل بعيد استقلال لبنان

وفي وقت سابق احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بعيد استقلال لبنان الذي وافق 22 نوفمبر.

وكتبت نجوى كرم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: يا وطني أنت القوي أنت الغني.. أنت الدنيا.

 

الفنانة نجوى كرم

وفي وقت سابق كانت قد تحدثت نجوى كرم في تصريحات إعلامية مؤثرة عن والدتها، مشيرة إلى العلاقة العميقة التي تربطهما، ومشددة على أهمية برّ الوالدين. وقالت: "اوعوا تودوا أهلكم لدار مسنين.. ربنا هيغضب عليكم".

 

وأضافت: "أمي عمرها 95 سنة، وركبت لها كاميرات في البيت حتى أطمئن عليها بسبب فوبيا الخوف اللي عندها. قبل يومين، شيلتها بنفسي، وحسّيت بألم في ضهري، بس تجاهلت التعب، لأن أي شيء بييجي من ورا خدمة الأم فيه شفاء".

