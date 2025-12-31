شاهد احتفالات ليلة رأس السنة في ميدان الكوربة بمصر الجديدة

18 حجم الخط

شهدت منطقة "الكوربة" بحي مصر الجديدة ازدحامًا جماهيريًا كبيرًا، رغم الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وبرودة الطقس التي سادت مساء اليوم الأربعاء، حيث توافدت العشرات من الأسر والأصدقاء للاحتفال بليلة رأس السنة وتوديع عام 2025 واستقبال العام الجديد 2026.

احتفالات ليلة رأس السنة في الكوربة



بهجة الأضواء وزينة الكريسماس وتحولت شوارع الكوربة إلى ساحة احتفالية مفتوحة، حيث تزين الميدان الرئيسي بـ شجرة كريسماس ضخمة ومجسمات مضيئة جذبت الأنظار.

ولم تمنع البرودة المواطنين من الاصطفاف أمام الشجرة لالتقاط الصور التذكارية وصور "السيلفي"، وسط أجواء غمرتها السعادة والأغاني الاحتفالية التي انطلقت من المحلات والمطاعم المحيطة.



ورصدت عدسة فيتو تواجدًا كثيفًا لمختلف الفئات العمرية؛ حيث حرص الآباء على اصطحاب أطفالهم، بينما انتشر مجموعات الشباب في أرجاء المنطقة لتوثيق اللحظات الأخيرة من العام الحالي.

وبالتزامن مع هذه التجمعات، كثفت الأجهزة الأمنية والمرورية من تواجدها بمحيط منطقة مصر الجديدة لضمان سيولة الحركة المرورية وحماية المواطنين، خاصة مع تزايد الأعداد مع اقتراب الساعة من منتصف الليل وإعلان بداية العام الجديد، حيث من المقرر إن تستمر الاحتفالات حتى الساعات الأولى من صباح غد الخميس.

طقس ليلة رأس السنة 2026

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء تزامنا مع رأس السنة والتى تنخفض انخفاضا ملحوظا، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 و درجة الحرارة العظمى 20

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسكندرية:درجة الحرارة: 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى: 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسوان: درجة الحرارة 10 ودرجة الحرارة العظمى 24



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.