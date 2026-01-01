نفذوا 5 عمليات، اعترافات المتهمين بسرقة السيارات في المعادي بأسلوب المفتاح المصطنع

18 حجم الخط

أدلى المتهمان بسرقة السيارات في منطقة المرج باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة.

اعترافات سارقي السيارات بالمرج

وقال المتهمان: إنهما كوَّنا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًّا تخصص في سرقة السيارات في منطقة المرج بـقطاع شرق بالقاهرة.

وأضاف المتهمان، أنهما تمكنا من سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ثم إخفائها تمهيدًا لبيعها لعملائهما.

وتابع المتهمان، أنهما ارتكبا 5 وقائع سرقة وقاما ببيعها لدى عملائهما سيئي النية (بائعي خردة، سمكري سيارات – مقيمين بنطاق محافظة القليوبية).

كان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع»، وبحوزتهما (سيارة، أدوات تقطيع).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب “المفتاح المصطنع”، أضافا بارتكاب (5 وقائع سرقة) أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهمـا ضبط كافة السيارات المُستولى عليها لدى عميلهما، تم ضبطه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.