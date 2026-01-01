الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نفذوا 5 عمليات، اعترافات المتهمين بسرقة السيارات في المعادي بأسلوب المفتاح المصطنع

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو
18 حجم الخط

أدلى المتهمان بسرقة السيارات في منطقة المرج  باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة.

 

اعترافات سارقي السيارات بالمرج

وقال المتهمان: إنهما كوَّنا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًّا تخصص في سرقة السيارات في منطقة المرج بـقطاع شرق بالقاهرة.

 

وأضاف المتهمان، أنهما تمكنا من سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ثم إخفائها تمهيدًا لبيعها لعملائهما.  

 

وتابع المتهمان، أنهما ارتكبا 5 وقائع سرقة وقاما ببيعها لدى عملائهما سيئي النية (بائعي خردة، سمكري سيارات – مقيمين بنطاق محافظة القليوبية).

 

كان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع»، وبحوزتهما (سيارة، أدوات تقطيع).

 

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب “المفتاح المصطنع”، أضافا بارتكاب (5 وقائع سرقة) أخرى بذات الأسلوب.

 

وتم بإرشادهمـا ضبط كافة السيارات المُستولى عليها لدى عميلهما، تم ضبطه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهما بالسرقة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

 

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعترافات سارقي السيارات بالمرج اعترافات سارقي السيارات سارقي السيارات بالمرج مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة منطقة المرج المرج قسم شرطة المرج

مواد متعلقة

المعاينة تكشف تفاصيل حريق محل قطع غيار دراجات نارية بالمرج (صور)

السيطرة على حريق داخل محل قطع غيار دراجات بخارية بالمرج

تجديد حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالمرج

المؤبد لديلر مخدرات متهم بقتل زبون والشروع في قتل آخرين بالمرج

الأكثر قراءة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة تونس ومالي في ثمن نهائي الكان

انخفاض أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

رئيس تايوان يتعهد بالدفاع عن سيادة الجزيرة بعد مناورات الصين

مدبولي يتفقد اليوم مصنع سيماف لمتابعة معدلات الإنتاج وجهود توطين صناعة وسائل النقل السككي

ارتفاع النترات العادي 1149 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

استشاري يحذر: الالتهاب السحائي مرض خطر وإهمال علاجه يسبب مشاكل في السمع والمخ

مصرع شخص في حريق شقته بالسلام

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

الريال القطري يسجل 13.07 جنيه للبيع في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads