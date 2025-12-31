حبس 4 متهمين بتهمة تعاطي المواد المخدرة في وضح النهار بعين شمس

18 حجم الخط

قررت الجهات المختصة حبس 4 أشخاص بتهمة تعاطى المواد المخدرة في وضح النهار بدائرة قسم شرطة عين شمس ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وذلك عقب القبص عليهم بعدما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة في النهار بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو

4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهتهم أقروا بتعاطى المواد المخدرة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 79 سلاحا ناريا و33 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

وعلي جانب اخر كان قد تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 4 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و33 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و401 تاجر مخدرات بحوزتهم أكثر من طن مواد مخدرة، بالإضافة إلى 79 فردًا وبندقية خرطوش.

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 22 ألف مخالفة مرورية وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

