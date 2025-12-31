بين نار الأسعار وبهجة الاحتفال، المكسرات تفرض حضورها على موائد رأس السنة

18 حجم الخط

مع اقتراب احتفالات رأس السنة، تشهد محال ومحامص المكسرات حالة من الاستعدادات المكثفة لتلبية احتياجات المواطنين، وسط ارتفاع ملحوظ في الأسعار، خاصة الأصناف المستوردة.

وفي هذا الإطار، أجرت فيتو جولة ميدانية داخل أقدم محمصة بمنطقة الدقي، لرصد حركة البيع والشراء والتعرف على أحدث الأسعار ومعدلات الإقبال.

وخلال الجولة، التقت فيتو بـ “أحمد”، المسؤول عن المحمصة، والذي أكد أن موسم رأس السنة يُعد من أقوى المواسم على مدار العام، موضحًا أن الإقبال هذا العام جيد رغم ارتفاع الأسعار، بسبب ارتباط المكسرات والحلويات بعادات الاحتفال لدى المصريين.

البندق الأغلى هذا الموسم



وأشار أحمد إلى أن البندق تصدر قائمة أغلى المكسرات هذا العام، حيث تجاوز سعر الكيلو 1100 جنيه، متأثرًا بارتفاع تكلفة الاستيراد وزيادة الطلب، بينما جاءت أسعار باقي الأصناف كالتالي:

اللوز: 680 جنيهًا للكيلو

الكاجو: 800 جنيه للكيلو

الفستق: 880 جنيهًا للكيلو

عين الجمل: 640 جنيهًا للكيلو

مكسرات مشكل: 800 جنيه للكيلو

الفول السوداني: 200 جنيه للكيلو

اللب… بدائل أقل سعرًا



وأضاف أن العديد من الزبائن اتجهوا إلى شراء اللب بأنواعه كبديل أقل تكلفة، حيث سجل:

اللب الأبيض: 360 جنيهًا للكيلو

لب سوبر: 280 جنيهًا للكيلو

اللب السوري: 200 جنيه للكيلو

لب البطيخ: 280 جنيهًا للكيلو

إقبال متفاوت وشراء بالكميات الصغيرة



وأوضح أحمد أن الإقبال موجود لكنه يميل إلى الشراء بالكميات الصغيرة مقارنة بالسنوات الماضية، مع حرص الأسر على التنويع دون تحميل ميزانيتها أعباء كبيرة، لافتًا إلى أن المحمصة وفرت خلطات متنوعة بأسعار متفاوتة لتناسب جميع الفئات.

وتظل المكسرات والحلويات، رغم ارتفاع أسعارها، عنصرًا أساسيًا في احتفالات رأس السنة، حيث يحرص المواطنون على الحفاظ على أجواء الفرح والبهجة، حتى وإن كان ذلك بحدود إمكانياتهم.

