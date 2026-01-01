حبس طالب ووالدته اعتديا على مدرسة بعد منعه من الغش في أكتوبر

18 حجم الخط

قررت الجهات المختصة حبس طالب ووالدته في التهم المنسوبة إليهم من مدرسة يلتحق بها الطالب “ المتهم الأول”، بالاعتداء عليها بسلاح أبيض بمشاركة والدته بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، تلك الواقعة التي وثقها مقطع فيديو، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قوات الأمن تمكنت من ضبط المتهمين فور فحص المقطع أمنيا حيث تبيّن عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأكدت التحريات بحدوث مشاجرة بين طرف أول (طالب ووالدته) وطرف ثانٍ (مُدرسة أُصيبت بسحجات في الوجه)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وأوضحت التحريات الاولية أن الواقعة بدأت عندما منعت المُدرسة الطالب من الغش أثناء أداء امتحان داخل المدرسة، فقام بالتعدي عليها بالسب.



وعقب انتهاء الامتحان، توجهت المُدرسة إلى محل سكن الطالب لمعاتبة والدته، إلا أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين، تطورت إلى اعتداء حيث تدخل الطالب مشهرًا سلاحه الأبيض، واعتدى هو ووالدته على المُدرسة، ما أسفر عن إصابتها.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.