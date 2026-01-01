الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس طالب ووالدته اعتديا على مدرسة بعد منعه من الغش في أكتوبر

قررت الجهات المختصة حبس طالب ووالدته في التهم المنسوبة إليهم من مدرسة يلتحق بها الطالب “ المتهم الأول”، بالاعتداء عليها بسلاح أبيض بمشاركة والدته بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، تلك الواقعة التي وثقها مقطع  فيديو، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قوات الأمن تمكنت من ضبط المتهمين فور فحص المقطع أمنيا حيث تبيّن عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأكدت التحريات بحدوث مشاجرة بين طرف أول (طالب ووالدته) وطرف ثانٍ (مُدرسة أُصيبت بسحجات في الوجه)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وأوضحت التحريات الاولية أن الواقعة بدأت عندما منعت المُدرسة الطالب من الغش أثناء أداء امتحان داخل المدرسة، فقام بالتعدي عليها بالسب.


وعقب انتهاء الامتحان، توجهت المُدرسة إلى محل سكن الطالب لمعاتبة والدته، إلا أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين، تطورت إلى اعتداء حيث تدخل الطالب مشهرًا سلاحه الأبيض، واعتدى هو ووالدته على المُدرسة، ما أسفر عن إصابتها.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نشر 20 سيارة إسعاف في مناطق الكافيهات والميادين أثناء الاحتفالات بالفيوم

احتفال بالحياة وسط الدمار، أمنيات نساء وأطفال غزة في 2026 بعد عامين من الحرب

