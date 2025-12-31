جامعة قنا تدشن خطتها الاستراتيجية 2024–2030

18 حجم الخط

شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا احتفالية "تدشين الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024–2030"، والتي أعدها مركز التخطيط الاستراتيجي ودراسات المستقبل بالجامعة، وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به الجامعة في بناء المجتمع وتطويره، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وإعداد أجيال قادرة على العمل والمنافسة في ظل المتغيرات العالمية، واستمرارا لجهود الجامعة في بناء مستقبلها المؤسسي وتحقيق رؤيتها ورسالتها، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد وائل عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف موسى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سهير ربيع نائب رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور حسين عبدالباسط عميد كلية الإعلام ومدير مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، طروب طلبة أمين الجامعة، عبدالرازق حسين أمين الجامعة المساعد، الدكتور محمد سيد محمد نائب مدير مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، عمداء ووكلاء الكليات، فريق إعداد الخطة الاستراتيجية، الأطراف المعنية من خارج الجامعة، ولفيف من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة والمستشفيات الجامعية.



وأكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة أن الخطة الاستراتيجية 2024–2030 تمثل امتدادا طبيعيا لمسيرة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة منذ عام 2002، وتعكس رؤية واضحة لمستقبل الجامعة في ضوء التحديات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي، وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة جامعة قنا كجامعة عصرية قادرة على تقديم تعليم عالي الجودة، وبحث علمي وابتكار يخدم الأولويات الوطنية، وأنشطة مجتمعية وبيئية مستدامة، من خلال نظم فعالة للتخطيط وضمان الجودة ومتابعة الأداء.

وأوضح رئيس الجامعة أن الخطة تنطلق من رؤية مصر 2030، وتهدف إلى إعداد خريج مؤهل علميا ومهاريا، قادر على العمل والإبداع والمنافسة من خلال تطوير منظومة التعليم والتعلم والتقويم، ودعم البحث العلمي والابتكار، ودعم القطاع الطبى والمستشفيات الجامعية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذه الخطة إلى أن تكون إحدى جامعات الجيل الرابع الرائدة، وشريكا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة بمصر وبوجه خاص في إقليم جنوب الصعيد.

وأضاف "عكاوى" أن الخطة تركز على الاستثمار في العنصر البشري، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية محفزة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وبناء شراكات فاعلة، بما يسهم في ترسيخ دور جامعة قنا كبيت خبرة وطني يخدم قضايا التنمية ويواكب متطلبات المستقبل.

ووجه الشكر والتقدير إلى جميع من أسهم وشارك في إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024–2030.

مشيدا بالجهود المتميزة التي بذلها الدكتور حسين عبدالباسط عميد مدير مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، وفريق إعداد الخطة، مؤكدا أن ما تحقق يعكس روح العمل الجماعي والتكامل المؤسسي، ويجسد التزام الجامعة بتبني أسس علمية ومنهجيات حديثة في التخطيط لمستقبلها وتحقيق رؤيتها الاستراتيجية.

رفع كفاءة القيادات وهيئة التدريس من خلال التدريب

وفى كلمته أشار الدكتور حسين عبد الباسط مدير مركز التخطيط الاستراتيجي بجامعة قنا ورئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة قنا، إلى أنه تم اتباع المنهجية العلمية المتعارف عليها في إعداد الخطط الاستراتيجية، المبنية على تطور الفكر الاستراتيجي والسياسات الحاكمة في جامعة قنـا، وأن الخطة بنيت على عدد 25 مرتكزا أساسيا من بينها رؤية مصر 2030م والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030م وأهداف التنمية المستدامة ومعايير اعتماد الجامعات الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى جانب رؤية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والى انه تم إجراء التحليل البيئي من خلال فحص المستندات والوثائق وعقد عدد 52 لقاء مع عدد 790 من مختلف الأطراف المعنية داخل الجامعة وخارجها لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف لجامعة قنا من خلال تحليل البيئة الداخلية، كما تحديد نقاط الفرص والتهديدات من خلال تحليل البيئة الخارجية لجامعة قنا، وبناء عليه تم صياغة رؤية الجامعة والتي تنص على " أن تصبح جامعة قنا إحدى جامعات الجيل الرابع الرائدة وشريك أساسي في التنمية المستدامة في مصر "، كما صياغة رسالة للجامعة تتسق مع رؤيتها، وتحديد عدد 12 غاية استراتيجية ينبثق منها عدد 58 هدفا استراتيجيا، تكوين الهوية البصرية الجاذبة والمتكاملة وتطوير نظام العمل والتحول الرقمي، رفع كفاءة البنية التحتية للتعليم والعمل والريادة والإبداع والابتكار، وبناء شخصية الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل، وتعزيز البحث العلمي نحو الابتكار المستدام والنشر الدولي، وتطوير برامج الدراسات العليا، ورفع كفاءة القيادات وهيئة التدريس من خلال التدريب والتحفيز والمحاسبة، وتعزيز الالتزام البيئي للجامعة في التغيرات المُناخية، وتعزيز المسئولية المجتمعية في التنمية المستدامة، والتوسع في المستشفيات الجامعية، وتعزيز دورها، وتعظيم الموارد الذاتية، والحد من الهدر، وتعزيز السمعة المؤسسية للجامعة وفي التصنيفات الدولية، وإدارة الجودة والتأهيل للاعتماد.

كما أشار "عبد الباسط" أنه تم إعداد خطة تنفيذية تتضمن مشروعات ومبادرات واضحة ومحددة وفق سنوات الخطة، ولكل منها مسئول للتنفيذ ومؤشرات أداء محددة للمتابعة، وأنه تم أيضا اتباع الإجراءات المؤسسية في مراجعة وتحكيم الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة قنا واعتمادها من المجالس الحاكمة. وفي نهاية كلمته وجه الشكر للدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، ولفريق إعداد الخطة وللسادة المحكمين.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية لجامعة قنا 2024–2030 ثلاثة أبواب رئيسية وقائمة للملاحق، حيث تناول الباب الأول التعريف بالجامعة ونشأتها وتطورها، وكلياتها وبرامجها التعليمية، والمستشفيات الجامعية والمراكز ذات الطابع الخاص، إلى جانب عرض البيانات الكمية لأنشطة قطاعات الجامعة المختلفة. فيما ركز الباب الثاني على مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة، والتحليل البيئي، وصياغة الرؤية والرسالة والقيم الحاكمة، وتحديد الغايات والأهداف الاستراتيجية، ووضع الخطة التنفيذية. واختص الباب الثالث بآليات متابعة وتقييم الخطة، وتحديد مؤشرات الأداء والمخاطر المحتملة، بما يضمن التنفيذ الفعال والتحسين المستمر.

وفي ختام الاحتفالية، جرى تكريم الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات ومعاهد الجامعة، وأمين الجامعة وأمين الجامعة المساعد، إلى جانب فريق إعداد الخطة الاستراتيجية، والإعلاميين، والأطراف المجتمعية المعنية، وقيادات الجهاز الإداري والعاملين به، فضلًا عن ممثلين عن طلاب الجامعة وخريجيها، وذلك تقديرا لجهودهم المخلصة ومشاركتهم الفاعلة في دعم مسيرة التطوير المؤسسي للجامعة وإنجاح إعداد الخطة الاستراتيجية.

