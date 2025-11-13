صحيفة ألمانية: الرئيس الصيني يلغي مشاركته في قمة مجموعة العشرين

18 حجم الخط

أفادت صحيفة Die Zeit الألمانية، نقلا عن وزارة الخارجية الصينية، بأن الرئيس الصيني شي جين بينج ألغى رحلته إلى قمة العشرين في جمهورية جنوب إفريقيا.

الرئيس الصيني يلغي مشاركته في قمة العشرين



وجاء في تقرير الصحيفة: "أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج سيمثل بلاده في قمة زعماء دول مجموعة العشرين، التي تبدأ في جوهانسبورج في 22 نوفمبر".



واوضحت الصحيفة أن إعلان إلغاء مشاركة الرئيس الصيني في القمة المذكورة، جاء في أعقاب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة فيها.

بوتين وترامب لن يشاركا في قمة العشرين

وأوضحت الصحيفة أن قرار الرئيس الصيني كان بمثابة ضربة لجنوب إفريقيا، حيث ستنعقد القمة بدون زعماء أكبر اقتصادات العالم.

ولم تقم الصحيفة، بسرد أي احتمال لأسباب هذا القرار.

استلمت جمهورية جنوب إفريقيا، رئاسة مجموعة العشرين من البرازيل في الأول من ديسمبر 2024.

