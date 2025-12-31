كأس عاصمة مصر، زد يتقدم على الحرس بهدفين "في دقيقتين" بالشوط الأول

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، تقدم فريق زد على نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في كأس عاصمة مصر.

انحصر اللعب في وسط الملعب بالدقائق الأولى من الشوط الأول دون خطورة حقيقية على المرميين، ولم ينجح كلا الفريقين في زيارة الشباك.

وفي الدقيقة 37، افتتح زد التسجيل عن طريق أحمد عادل ميسي، قبل أن يضيف رأفت خليل الهدف الثاني لفريق رد بالدقيقة 38، بعد اختراق من الجهة اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء أنهاها خليل بتسديدة أرضية في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم زد بثنائية نظيفة.

موقف حرس الحدود وزد

ويحتل زد، المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات كأس عاصمة مصر برصيد 3 نقاط جمعها من مباراتين، في حين يحتل فريق حرس الحدود المركز السابع والأخير بدون أي رصيد من النقاط من مباراتين.

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

ويتأهل من كل مجموعة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

جوائز كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصافة على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا فاز على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

سيراميكا يفوز على فاركو بثنائية

سيطر فريق سيراميكا كليوباترا على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، وأهدر أكثر من فرصة محققة، فيما اعتمد فريق فاركو على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى سيراميكا.

وفي الدقيقة 25، خطف فريق سيراميكا هدف التقدم الأول في شباك فاركو، بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بعرضية وصلت عند عمرو السولية الذي أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بزميله عمرو قلاوة وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق سيراميكا كليوباترا رغم محاولات فاركو العودة للمباراة، حيث اعتمد فريق سيراميكا على الدفاع والهجمات المرتدة.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو، بسبب اعتراضه على الحكم.

وفي الدقيقة 83، خطف سيراميكا الهدف الثاني عن طريق أيمن موكا، بعد تسديدة قوية من إسلام عيسى اصطدمت في العارضة وارتدت ليتابعها موكا في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز فاركو هدفه الوحيد عن طريق فتحي محمد، لينتهي اللقاء بفوز سيراميكا بثنائية مقابل هدف.

