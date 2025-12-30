الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
صحة الإسكندرية تعلن خطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

الدكتور محمد يحيى
الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
 أعلن الدكتور محمد يحيى بدران  وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية خطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، والتي تهدف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

نيجيريا تختتم دور مجموعات أمم أفريقيا بالعلامة الكاملة بالفوز على أوغندا 3-1

وصفات طبيعية لتقوية العظام والمفاصل للنساء

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتكليفات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، بتكثيف الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية خلال فترة الأعياد،

وأشار وكيل الوزارة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، والتأكد من جاهزية الأقسام الحرجة والطوارئ، وتوافر الأطباء النوبتجية، ومخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم ومشتقاته، فضلًا عن الاطمئنان على كفاءة مولدات الكهرباء، وعدم وجود أي تجمعات لمياه الأمطار داخل أو محيط المستشفيات، مع تجهيز فرق الانتشار السريع للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

وأوضح وكيل الوزارة أنه سيتم انتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية بجميع أنحاء محافظة الإسكندرية، خاصة بمحيط الكنائس والمتنزهات والحدائق العامة والنوادي وأماكن التجمعات، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية للمواطنين.

وأضاف أن فرق الرعاية الأساسية والمبادرات الرئاسية (100 مليون صحة) تشارك بفاعلية خلال فترة الاحتفالات، لتقديم خدمات الاكتشاف المبكر عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، والأورام السرطانية، ودعم صحة المرأة، وذلك بالمجان، إلى جانب فرق التثقيف الصحي والإعلام والتربية السكانية لتوعية المواطنين، والرد على الاستفسارات، ونشر المفاهيم الصحية السليمة، والتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة، وقضايا صحة المرأة.

وفي إطار الإجراءات الوقائية، أكد وكيل الوزارة على تشديد الرقابة الصحية على الأغذية من خلال فرق مشتركة من مراقبة الأغذية والمديريات والإدارات المعنية، لضمان سلامة الغذاء، إلى جانب استمرار جهود مكافحة ناقلات الأمراض، وتكثيف المرور الوقائي، والإشراف الصحي على التجمعات.

كما تم التأكد من توفير مخزون استراتيجي من الطعوم والأمصال بجميع المستشفيات والإدارات الصحية، ورفع درجة الاستعداد بالغرف الوقائية لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة، مع التنسيق المستمر مع مراكز السموم لرصد أي حالات اشتباه في التسمم الغذائي والتعامل معها فورًا.

وأكد  بدران  أن غرفة الطوارئ بديوان عام المديرية تعمل على مدار الساعة برئاسة وكيل الوزارة، وتضم القيادات التنفيذية بالمديرية، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، وضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمات الطبية المقدمة، والتدخل الفوري لحل أي معوقات، بما يضمن سلامة وأمن المواطنين خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد.
 

