محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية؛ للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق.

 

وشدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميداني المكثف على مدار الساعة؛ لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وضمان تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع.

وأكد على التنسيق الكامل واللحظي مع شركة الصرف الصحي. كما كلف المسؤولين بغرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية بالمتابعة الفورية للموقف الميداني ورصد أي تداعيات ناتجة عن الأمطار للتعامل معها فورًا.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة في حالة انعقاد دائم ومستمر؛ لاستقبال كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بتراكمات مياه الأمطار، موجهًا بسرعة الاستجابة والتدخل الفوري لرفع المعاناة عن المواطنين.

أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة التي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات.

