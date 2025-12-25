محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان بحفل مجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية (صور)

18 حجم الخط

شهدت «سيليا» بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء الخميس، واحدة من أبرز الفعاليات الفنية، حيث أحيا النجمان محمد فؤاد ومصطفى حجاج حفلًا جماهيريًا ضخمًا نظمته مجموعة طلعت مصطفى، وسط حضور الآلاف من الزوار في أمسية فنية مميزة اتسمت بالحماس والتفاعل الكبير.

وجاء الحفل احتفالًا بافتتاح The Village، أحدث وأرقى المناطق التجارية في «سيليا»، والتي تمثل وجهة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه وأسلوب الحياة العصري في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت منطقة The Village شهدت خلال الأسبوع الماضي أولى الافتتاحات، بافتتاح فرعي كارفور وكيدز ستيشن، اللذين قدما عروضًا وخصومات مميزة بمناسبة الافتتاح، في خطوة لاقت إقبالًا واسعًا من الزوار.

وتُعد منطقة The Village القلب النابض لمدينة «سيليا»، حيث تضم باقة متنوعة من أرقى العلامات التجارية والترفيهية العالمية، إلى جانب المراكز الطبية والإدارية، والنادي الرياضي، ومجمعات السينما، وملاعب البولينج، فضلًا عن إطلالتها الساحرة على البحيرة المركزية المحاطة بسلاسل مطاعم شهيرة، إلى جانب المسرح المفتوح.

