راغب علامة يحتضن زوجته ويرقص معها في حفله ببيروت (فيديو)

أحيا الفنان اللبناني راغب علامة حفلا خاصا في بيروت ورافقته زوجته

حفل راغب علامة في بيروت

وفاجأ راغب الحضور باحتضان زوجته والرقص معها خلال الحفلة علي أنغام أغنية يا حبيبة

ومن ناحية أخري كان قج أحيا الفنان اللبناني راغب علامة واحدة من أقوي حفلاته في باريس، وذلك في قاعة الدوم، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 4500 شخص.

حيث قدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور بحماس كبير، في أجواء مميزة جمعت بين الموسيقى والطاقة الحية للجمهور ومنها: أنا مبهزرش، اللي باعنا، نسيني الدنيا.

ألبوم راغب علامة

ويستعد الفنان اللبناني خلال الفترة المقبلة لطرح أحدث ألبوماته الغنائية، بعد أن طرح مؤخرًا عددًا من الأغاني السينجل التي لاقت صدى واسعًا لدى جمهوره.

