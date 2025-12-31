خريطة قناة الحياة في ليلة رأس السنة

18 حجم الخط

تقدم شبكة تلفزيون الحياة سهرة خاصة ومميزة تُعرض الليلة 31 ديسمبر، بمناسبة رأس السنة الميلادية.

ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي خلال هذه السهرة النجم أحمد السقا، في حوار يحمل عنوان "الاعترافات والصدمات"، حيث يفتح السقا قلبه ليكشف عن أهم الأحداث والمحطات التي مر بها على المستويين الفني والشخصي خلال عام 2025. وفي الفقرة ذاتها، يظهر ياسين السقا برفقة والده الفنان أحمد السقا في حوار كوميدي يجمعهما بالإعلامي عمرو الليثي.

كما تشهد السهرة لقاءً ضاحكًا مع المخرج الشهير معتز التوني، يتحدث خلاله عن كواليس تكريمه عن بودكاست "فضفضت أوي"، الذي استطاع اقتناص المركز الأول في نسب المشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمود الليثي

وعلى الصعيد الغنائي، يقدم نجم الأغنية الشعبية محمود الليثي وصلة غنائية طويلة، يطرب فيها الجمهور بمجموعة من أهم أغانيه التي قدمها عبر مشواره الفني، بالإضافة إلى غناء باقة من روائع نجوم زمن الفن الجميل.

سامح حسين

وتختتم السهرة بلقاء مع نجم الكوميديا سامح حسين، الذي يتحدث عن تكريمه عن حلقات برنامجه "قطايف"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وحاز على أعلى نسبة مشاهدة على منصة "يوتيوب" خلال عام 2025.

