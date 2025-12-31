التحفظ على سايس وصاحب أرض فضاء في حريق جراج ببولاق الدكرور

18 حجم الخط

تحفظت الأجهزة الأمنية بـمحافظة الجيزة على سايس سيارات وصاحب أرض فضاء، على خلفية اندلاع حريق التهم 5 سيارات بشارع أبو زيد، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وذلك في إطار استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكان حريق قد اندلع داخل جراج سيارات بمنطقة كفر طهرمس التابعة لدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ما أسفر عن احتراق 5 سيارات، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

تفاصيل الحادث

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل جراج سيارات بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، حيث جرت محاولات مكثفة للسيطرة على النيران ومحاصرتها، لمنع امتدادها إلى العقارات والمباني المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من التعامل مع الحريق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والمعاينة، وتم التحفظ على السايس وصاحب الأرض لحين الانتهاء من التحقيقات، وبيان مدى وجود شبهة إهمال أو مخالفة اشتراطات السلامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.