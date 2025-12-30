الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
خارج الحدود

إيران تصنف القوات البحرية الكندية "منظمة إرهابية"

إيران، فيتو
إيران، فيتو
وصفت إيران قرار الحكومة الكندية القاضي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني "إرهابي" بأنه "غير قانوني"، معلنة تصنيف القوات البحرية الكندية "منظمة إرهابية".

مخالفة لمبادئ القانون الدولي

وأكدت الوزارة في بيان أن "الحكومة الكندية، في مخالفة لمبادئ القانون الدولي، قامت بتصنيف حرس الثورة الإسلامية، الذي يعد جزءا من القوات المسلحة الرسمية للبلاد، كمنظمة إرهابية".

مبدأ المعاملة بالمثل

وبحسب البيان، فإن حكومة جمهورية إيران الإسلامية، استنادا إلى "مبدأ المعاملة بالمثل وبالاعتماد على المادة 7 من قانون الإجراء المتبادل إزاء إعلان حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الصادر عام 1398، اتخذت إجراء مضادا تجاه الحكومة الكندية".

قرار الولايات المتحدة القاضي بإعلان حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية

وتنص هذه المادة على أن جميع الدول التي تدعم أو تتبع قرار الولايات المتحدة القاضي بإعلان حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية، يجب أن تخضع لإجراء متبادل.

وفي هذا الإطار، أعلنت إيران تصنيف القوات البحرية الكندية كمنظمة إرهابية.

وفى سياق منفصل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إيران تبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق، معتبرًا أن هذا تصرف أكثر حكمة، من إعادة بناء قدراتها النووية.

 وأوضح ترامب أن هذا المسار الإيراني يمثل فرصة لتجنب تصعيد عسكري محتمل في المنطقة، ويتيح للأطراف الدولية إدارة الملف النووي الإيراني عبر الحوار والضوابط الدولية.

ترامب يربط المفاوضات الإيرانية بالاستقرار الإقليمي

وأشار ترامب إلى أن أي مفاوضات مع إيران يجب أن تكون مدروسة ودقيقة، بحيث تضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التركيز على منع أي تقدم نووي غير مسموح به. واعتبر الرئيس الأمريكي أن التزام إيران بالمسار التفاوضي يعد خطوة إيجابية يمكن البناء عليها لضمان استقرار طويل الأمد.

 

