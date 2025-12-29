تعرف على أسعار خدمة العملاء بشرائح الكهرباء 2026

الإثنين 29 ديسمبر 2025
جددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، نفيها لما تردد عن وجود زيادات حالية في أسعار شرائح الكهرباء للقطاعين المنزلي أو التجاري.

اسعار شرائح الكهرباء 

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الأسعار المعمول بها حاليا هي المطبقة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ أغسطس 2024.

شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي 
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس 2024:

الشريحة الأولى من صفر كيلووات إلى 50 كيلووات بسعر 68 قرشا

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلووات بسعر 78 قرشا

الشريحة الثالثة من صفر كيلووات ساعة إلى 200 كيلووات ساعة بسعر 95 قرشا

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ساعة بسعر 155 قرشا

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلووات بسعر 195 قرشًا

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلووات بسعر 2.1 جنيه

الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلووات بسعر 2.3 جنية 

فيما تصل أسعار خدمة العملاء علي شرائح الكهرباء كالتالي:

  • الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات.. 1 جنيه
  • الشريحة الثانية  من 51 إلى 100 كيلو وات 2 جنيه
  • الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 6 جنيه
  • الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 11 جنيه
  • الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 15 جنيه
  • الشريحة السادسة من 650 حتي 1000 كيلووات 25 جنيه
  • الشريحة السابعة ما يزيد عن 1000 كيلو وات 40 جنيه
  • القراءة الصفرية وذلك في حالات الشق والعقارات المغلقة بسعر 9 جنيهات

