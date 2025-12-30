طائرة نتنياهو تعبر أجواء 3 دول أعضاء في "الجنائية الدولية" رغم مذكرة التوقيف

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
عبرت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجواء 3 دول أعضاء في المحكمة “الجنائية الدولية” رغم مذكرة التوقيف بحقه، ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
ووفق بيانات نشرها موقع "فلايت رادار"، المتخصص بمراقبة الرحلات الجوية، فقد عبرت الطائرة الحكومية الإسرائيلية "جناح صهيون" التي أقلت نتنياهو إلى الولايات المتحدة أجواء ثلاث دول أوروبية أعضاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: اليونان، إيطاليا، فرنسا يوم 28 ديسمبر 2025، رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في نوفمبر 2024.​

وأقلعت الطائرة من مطار بن جوريون غربا عبر البحر المتوسط، مرورا بأجواء اليونان ثم إيطاليا وفرنسا قبل الوصول إلى المحيط الأطلسي باتجاه فلوريدا للقاء الرئيس دونالد ترامب.

وكانت هذه الرحلة مختلفة عن السابقة في سبتمبر حيث تجنبت فرنسا جزئيا، مما أثار تساؤلات حول السماح بالعبور.​

وأثارت الدول الثلاث انتقادات من منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش، التي طالبت بتنفيذ التزاماتها باعتقال نتنياهو إذا هبطت الطائرة، لكنها سمحت بالمرور دون تدخل. 

وفسر الإعلام العبري الاختيار بتقليل المدة والمخاطر مقارنة بالمسارات البرية الطويلة.

