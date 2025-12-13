الأسرى اللبنانيون بإسرائيل، ثلثهم اعتقل بعد اتفاق وقف النار

18 حجم الخط

نشرت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت، لائحة تضم 23 أسيرا لبنانيا في إسرائيل، بعضهم أسر قبل الحرب، وآخرون تم أسرهم بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

وهذه اللائحة، وفق ما نقلت مراسلتنا في لبنان، كانت الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين قد سلمتها لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، وتتضمن 23 لبنانيا، 3 منهم تعود فترة أسرهم إلى ما قبل الحرب.

كما تظهر اللائحة أسر 11 لبنانيا خلال الحرب والتوغل الإسرائيلي داخل قرى وبلدات جنوب لبنان، أغلبيتهم تم أسرهم في بلدة عيتا الشعب واثنان في بلدتي بليدا والبترون شمال لبنان.

من الجدير ذكره، أن 9 من بين الأسرى الـ23، اعتقلوا بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، من داخل قراهم في الجنوب اللبناني.

لبنان: قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب البلاد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الجمعة، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي لقصف مدفعي على جنوب البلاد.

خطط عسكرية إسرائيلية جاهزة لضرب حزب الله بعد انتهاء المهلة

ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية، في تقرير لها أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أعد في الأسابيع الأخيرة خططا لهجوم واسع النطاق ضد "حزب الله" إذا فشلت الجهود في نزع سلاحه ضمن المهلة المحددة.



إسرائيل تستعد لحرب مع حزب الله

وجاء في تقرير هيئة البث أن قيادة الجيش الإسرائيلي، بمشاركة القيادة الشمالية ومديريتي الاستخبارات والعمليات، أعدت الخطط تحسبا لانتهاء المهلة التي حددتها الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله والمقررة بنهاية عام 2025 (أي نهاية ديسمبر الحالي).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.