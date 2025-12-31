الرئيس السيسي يستقبل الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي

18 حجم الخط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وفي سياق آخر مختلف بعث الرئيس السيسى ببرقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد.

