الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسوان تتزين لاستقبال رأس السنة والعيد القومي بلمسات جمالية (صور)

شوارع أسوان تتزين
شوارع أسوان تتزين احتفالا برأس السنة
18 حجم الخط

استعدت أجهزة محافظة أسوان لاستقبال عام ميلادى جديد ولإضفاء الوجه الحضارى واللمسات الجمالية على عروس المشاتى، استعدادًا للاحتفال بأعياد رأس السنة والعام الجديد، والميلاد المجيد، إلى جانب عيد أسوان القومي. 

تزيين الميادين والشوارع 

وتزينت الميادين والشوارع الرئيسة وتجملت بالأعمال الفنية والإضاءات المبهرة التى تعكس أجواء البهجة وتبرز قدوم العام الجديد 2026، ومن بينها كورنيش النيل، وحدائق درة النيل والسلام، وميدان المحطة، وبطول السوق السياحى، ومنطقة الشواربى، وشارع أبطال التحرير، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ أعمال الإضاءة ووضع اللمسات الجمالية بطريق السادات والسماد وكيما، والتى شهدت تنفيذ مشروعات متكاملة للتطوير والتجميل بما يسهم فى تحسين الصورة البصرية وتعزيز المقومات السياحية للمحافظة.

 

وتم تكثيف أعمال النظافة العامة، والتطوير والتجميل والتشجير، ورفع الإشغالات، مع إستكمال أعمال الرصف، وتنفيذ أحواض الزرع بشكل متناسق، وتهذيب الأشجار، وزيادة المسطحات الخضراء، وتنفيذ الإضاءات المتنوعة والمبهجة على جانبى الأرصفة والطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتكون أسوان فى أبهى صورها وجاهزة لاستقبال احتفالات المواطنين وضيوفها من السائحين الأجانب ، والاستمتاع بسحر وجمال الطبيعة الخلابة، والشمس المشرقة، والطقس المعتدل الذى تتميز به المحافظة خلال هذه الفترة من العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان رأس السنة تتزين استقبال عام جديد إحتفالات

مواد متعلقة

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان مشروعات منظومة النظافة

خلال لقائه محافظ أسوان، الشربيني يوجه برصد كافة المشاكل الفنية لخط صرف صحي الكرور

محافظ أسوان يعتمد حركة تغييرات محدودة لدعم منظومة العمل التنفيذى بالمحليات

محافظ أسوان: تركيب شاشات ضخمة في 14 موقعا لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم إفريقيا

الصغرى تهدد مظاهر الاحتفال، درجات الحرارة يوم رأس السنة بمحافظات مصر

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

الداخلية تستعد لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد (صور)

زينة وأضواء ليلة رأس السنة 2026 تزين مولات 6 أكتوبر (فيديو وصور)

رحمة السماء أوسع من قسوة البشر، مرافعة النيابة في "جريمة اللبيني" تدمي القلوب

شعبة المعادن توثق عاما استثنائيا، الأونصة تقفز 70% والذهب يسجل أعلى مستوياته

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تهنئة غير المسلمين بأعيادهم تعد خروجا عن الدين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية العروسة في المنام وعلاقتها بقدوم خير وفير قريبا

أدعية وأذكار تعين على التوفيق والنجاح في الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads