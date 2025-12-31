أسوان تتزين لاستقبال رأس السنة والعيد القومي بلمسات جمالية (صور)

18 حجم الخط

استعدت أجهزة محافظة أسوان لاستقبال عام ميلادى جديد ولإضفاء الوجه الحضارى واللمسات الجمالية على عروس المشاتى، استعدادًا للاحتفال بأعياد رأس السنة والعام الجديد، والميلاد المجيد، إلى جانب عيد أسوان القومي.

تزيين الميادين والشوارع

وتزينت الميادين والشوارع الرئيسة وتجملت بالأعمال الفنية والإضاءات المبهرة التى تعكس أجواء البهجة وتبرز قدوم العام الجديد 2026، ومن بينها كورنيش النيل، وحدائق درة النيل والسلام، وميدان المحطة، وبطول السوق السياحى، ومنطقة الشواربى، وشارع أبطال التحرير، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ أعمال الإضاءة ووضع اللمسات الجمالية بطريق السادات والسماد وكيما، والتى شهدت تنفيذ مشروعات متكاملة للتطوير والتجميل بما يسهم فى تحسين الصورة البصرية وتعزيز المقومات السياحية للمحافظة.

وتم تكثيف أعمال النظافة العامة، والتطوير والتجميل والتشجير، ورفع الإشغالات، مع إستكمال أعمال الرصف، وتنفيذ أحواض الزرع بشكل متناسق، وتهذيب الأشجار، وزيادة المسطحات الخضراء، وتنفيذ الإضاءات المتنوعة والمبهجة على جانبى الأرصفة والطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتكون أسوان فى أبهى صورها وجاهزة لاستقبال احتفالات المواطنين وضيوفها من السائحين الأجانب ، والاستمتاع بسحر وجمال الطبيعة الخلابة، والشمس المشرقة، والطقس المعتدل الذى تتميز به المحافظة خلال هذه الفترة من العام.

