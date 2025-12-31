فريق بحث لكشف ملابسات وفاة مدير مخازن بهيئة الإسعاف بالجيزة

18 حجم الخط

تواصل أجهزة أمن الجيزة، جهودها من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات، حول واقعة وفاة مدير إدارة المخازن بهيئة الإسعاف بالجيزة، بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وأشارت التحريات الأولية أن المتوفى كان يعاني من حالة نفسية سيئة نتيجة مشاكل وخلافات مع زوجته وتركها المنزل، مما دافعه على الانتحار بتناوله قرصين من الغلة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

البداية كانت بتلقى مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء هاني شعراوي، يفيد بانتحار شخص بدائرة القسم.

وعلى الفور، وجه العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث أكتوبر ثالث، والقوة المرافقة بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى، مدير إدارة المخازن بهيئة الإسعاف، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

تولت النيابة التحقيق في الواقعة، وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

أسرة طالب الدقي تكشف الأسباب وراء إنهائه لحياته

علي جانب اخر، استمعت نيابة الدقي لأقوال أسرة طالب أقدم على إنهاء حياته داخل منزل أسرته بتناول حبة غلة سامة، عقب مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة خسارته مبالغ مالية في إحدى الألعاب الإلكترونية.

وأفادت أسرة المتهم أنهم لم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته، وأفادت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

انتحار طالب بحبة الغلة داخل منزله في الدقي

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الدقي بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على الطالب فاقدًا للوعي داخل مسكنه، وبانتقال قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، تبين أنه تناول حبة غلة أدت إلى تدهور حالته الصحية ووفاته في الحال.

جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء الصفة التشريحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.