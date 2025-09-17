الأربعاء 17 سبتمبر 2025
حوادث

قرار عاجل للنيابة في واقعة انتحار جزار شنقا داخل مول بأكتوبر

مصرع جزار
مصرع جزار

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في إقدام جزار على إنهاء حياته بشنق نفسه داخل محل بمول شهير بحدائق أكتوبر، كما أمرت باستدعاء أسرته لسماع أقوالهم. 

 

انتحار جزار بمول شهير بحدائق أكتوبر

تلقى المقدم مصطفى عرفه رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مشنوقا داخل محل بمول شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة جزار يبلغ من العمر 26 سنة، معلقا ومشنوقا في سقف محل ملكه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن الجزار أقدم على إنهاء حياته، بسبب خلافات أسرية مع زوجته، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

