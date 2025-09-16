الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أسرة طالب الدقي تكشف الأسباب وراء إنهائه لحياته

سيارة إسعاف، فيتو
سيارة إسعاف، فيتو

تستمع نيابة الدقي لأقوال أسرة طالب أقدم على إنهاء حياته داخل منزل أسرته بتناول حبة غلة سامة، عقب مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة خسارته مبالغ مالية في إحدى الألعاب الإلكترونية.

وأفادت أسرة المتهم أنهم لم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته، وأفادت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث. 

انتحار طالب بحبة الغلة داخل منزله في الدقي

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الدقي بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على الطالب فاقدًا للوعي داخل مسكنه، وبانتقال قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، تبين أنه تناول حبة غلة أدت إلى تدهور حالته الصحية ووفاته في الحال. 

جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء الصفة التشريحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الألعاب الألكترونية الطب الشرعي حبة غلة سامة شرطة الدقي نيابة الدقي

مواد متعلقة

حريق بـ مطعم شهير بالدقي والدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه (صور)

الأكثر قراءة

وسط جدل الهجوم على الدوحة، إجراء عاجل من أمريكا بشأن الطائرة الرئاسية المهداة من قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

نجم ليفربول السابق يحذر من تدهور أداء محمد صلاح بسبب صفقة إيزاك

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

بعد ارتباط اسمه بالأهلي، أرقام روي فيتوريا مع باناثانايكوس ومنتخب مصر

مصادر بالأهلي تكشف موقف فيتوريا من قيادة الفريق

"مغلف غامض" يدفع نتنياهو لطلب مغادرة جلسة محاكمته

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads