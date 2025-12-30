النيابة تعاين مصنع أقمشة نشب به حريق في الزاوية وتتحفظ على مالكه

18 حجم الخط

انتقل فريق من نيابة الزاوية الحمراء لمعاينة مصنع ملابس وأقمشة نشب به حريق بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء دون وقوع أي إصابات، وكلفت المعمل الجنائي بالمعاينة والفحص ورفع البصمات.

كما أمرت النيابة بتشميع المكان والتحفظ على ما فيه وإرساله إلى الأدلة الجنائية، كما تحفظت على مالك المصنع وصاحب العقار لسؤالهم.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أقمشة وملابس بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية من خلال الفحص، إلى نشوب حريق في المصنع المكون من طابق أرضي و5 طوابق على مساحة 150 مترًا حيث اشتعلت النيران في الطابق الثاني فوق الأرضي في ماكينة لتصنيع الملابس وكميات من ملابس وأقمشة على مساحة 10 أمتار والطابق الثالث والرابع حلوق خشبية للأبواب فقط وسلم العقار مخزونات مكدسة من الأقمشة مشتعلة، بين الطابق الثاني

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أنواع الحرائق وكيفية التعامل كل نوع

الحرائق التي تحدث في المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة.

الحرائق التي تحدث في المواد السائلة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات، ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوي، ثاني أكسيد الكربون، الهالون، البودرة، ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

