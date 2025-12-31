الأربعاء 31 ديسمبر 2025
خارج الحدود

توغل إسرائيلي وإطلاق نار في "تل الأحمر" بريف القنيطرة السورية (فيديو)

سوريون خلال حديثهم
سوريون خلال حديثهم مع أحد عناصر "الأندوف"، فيتو
أفادت مصادر سورية، اليوم الأربعاء، بوجود تحركات إسرائيلية في ريف القنيطرة السورية، تخللها إطلاق نار، وقنابل ضوئية، في عدة مناطق.

 

وذكرت قناة "الإخبارية" أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران الرشاشات، والقنابل المضيئة من نقطة "تل الأحمر" الغربي تجاه "تل الأحمر" الشرقي في ريف القنيطرة.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق ما قالوا إنه لحظة إطلاق القذائف الضوئية الإسرائيلية في سماء المنطقة التي جرت فيها التحركات الميدانية.


بالتوازي مع ذلك، أفادت القناة  السورية بأن قوات "الأندوف" دخلت قرية "المعلقة" بريف القنيطرة الجنوبي، وسط توتر بين الأهالي بعد توغلات جيش الاحتلال  في المنطقة.


ووصلت قوات "الأندوف" بعد التوغل الإسرائيلي في "سرية الدرعيات" القريبة من القرية، واستقبل الأهالي القوات، وقدموا لها شرحًا كاملًا عن التوغلات الإسرائيلية في المنطقة التي تأتي في سلسلة من التوغلات التي تهدد استقرار الريف الجنوبي.

تحركات إسرائيلية ريف القنيطرة السورية إطلاق نار وقنابل ضوئية جيش الإحتلال الإسرائيلي تل الأحمر قوات الأندوف

