توغل إسرائيلي وإطلاق نار في "تل الأحمر" بريف القنيطرة السورية (فيديو)

18 حجم الخط

أفادت مصادر سورية، اليوم الأربعاء، بوجود تحركات إسرائيلية في ريف القنيطرة السورية، تخللها إطلاق نار، وقنابل ضوئية، في عدة مناطق.

وذكرت قناة "الإخبارية" أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران الرشاشات، والقنابل المضيئة من نقطة "تل الأحمر" الغربي تجاه "تل الأحمر" الشرقي في ريف القنيطرة.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق ما قالوا إنه لحظة إطلاق القذائف الضوئية الإسرائيلية في سماء المنطقة التي جرت فيها التحركات الميدانية.

قوات الاحتلال تطلق القنابل المضيئة تجاه تل الأحمر الشرقي في ريف #القنيطرة، جنوب #سوريا. pic.twitter.com/UwkTObKBLv — ريان المصري (@Rian_almasri) December 30, 2025



بالتوازي مع ذلك، أفادت القناة السورية بأن قوات "الأندوف" دخلت قرية "المعلقة" بريف القنيطرة الجنوبي، وسط توتر بين الأهالي بعد توغلات جيش الاحتلال في المنطقة.

قوات الأندوف تدخل قرية المعلقة بريف القنيطرة وسط توتر الأهالي بعد توغلات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة #الإخبارية_السورية pic.twitter.com/PwlN0NfD2I — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) December 30, 2025



ووصلت قوات "الأندوف" بعد التوغل الإسرائيلي في "سرية الدرعيات" القريبة من القرية، واستقبل الأهالي القوات، وقدموا لها شرحًا كاملًا عن التوغلات الإسرائيلية في المنطقة التي تأتي في سلسلة من التوغلات التي تهدد استقرار الريف الجنوبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.