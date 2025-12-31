طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)

18 حجم الخط

كشفت قناة MBC الكورية عن الإعلان التشويقي الأول لدرامتها الرومانسية المرتقبة “In Our Radiant Season”، وذلك خلال حفل توزيع جوائز MBC للدراما لعام 2025، مما أثار حماس واسع بين الجمهور لمتابعة الثنائي "لي سونج كيونج" و"تشي جونج هيوب".

دراما In Our Radiant Season

تجسد الفنانة لي سونج كيونج دور "سونج ها ران"، رئيسة المصممين في دار الأزياء الراقية "نانا أتيليه"، ورغم صورتها المثالية والناجحة، تعيش ها ران في عزلة اختيارية فرضتها على نفسها نتيجة آلام فقدان أحبائها في الماضي.

وفي المقابل، يؤدي الفنان تشي جونج هيوب دور "سون وو تشان"، مصمم الشخصيات في استوديو رسوم متحركة عالمي. وخلف شخصيته المبهجة والمشرقة، يخفي تشان جرحًا غائرًا وتجربة قاسية نتجت عن حادث غامض تعرض له في الماضي.

برومو مسلسل In Our Radiant Season

تبدأ أحداث الدراما حين يتسبب لقاء غير متوقع في إحداث شروخ بداخل حياة "ها ران" المنظمة بدقة، بينما يجد "تشان" نفسه في مواجهة سر لا يتخيله، يقوده لفتح فصل جديد تمامًا في حياته.

وقد ركز الإعلان التشويقي على لمحات من ماضي "تشان" الغامض، قبل أن ينتقل المشهد لرؤيته لـ "ها ران" وهي تبكي. ويظهر في الخلفية صوت امرأة تتساءل: "صيف ما قبل سبع سنوات؟"، يتبعه صوت رجل يضيف: "ألم يحدث شيء لهذا الطفل؟".

واختتم الإعلان بعبارة تشير إلى اجتماع الشمل بين البطلين بعد سنوات، حيث جاء في النص: "الفتاة التي كانت تشبه نسيم الربيع قبل سبع سنوات، ظهرت أمام عيني مرة أخرى".

ومن المقرر عرض مسلسل "في موسمنا المشرق" (الترجمة الحرفية) رسميًّا خلال النصف الأول من عام 2026، ليكون أحد أبرز الأعمال الرومانسية المنتظرة على شاشة MBC.

