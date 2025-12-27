نينا مغربي تنضم لأبطال مسلسل "رأس الأفعي" لـ أمير كرارة

18 حجم الخط

بدأت الفنانة نينا مغربي تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "رأس الأفعى" بطولة النجم أمير كرارة، والذي من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

موسم دراما رمضان 2026

ويعد مسلسل “رأس الأفعى” من أبرز الإنتاجات المنتظرة خلال الموسم الرمضاني المقبل، نظرًا لطبيعة قصته المشوقة وفريقه الفني الكبير.

الفنانة نينا مغربي، فيتو

مسلسل رأس الأفعى

مسلسل رأس الأفعى من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي.

المسلسل من بطولة النجم أمير كرارة وشريف منير وأحمد غزي ومراد مكرم وكارولين عزمي، وعدد من النجوم الآخرين.

قصة مسلسل رأس الأفعى

وتدور أحداث "رأس الأفعى" في إطار تشويقي درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة، حيث يقدم أمير كرارة شخصية محورية تعيش أزمات متلاحقة، بينما يظهر شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للقصة.

مشاركة ماجدة زكي في مسلسل رأس الأفعى

وتجسد ماجدة زكى في المسلسل أحد الأدوار المحورية التي ترتبط بشكل مباشر بخط الصراع الرئيسي، إلا أن الجهة المنتجة فضلت عدم الكشف عن تفاصيل الشخصية في الوقت الحالي، حفاظًا على عنصر التشويق الذي يعتمد عليه العمل بشكل كبير.

وتعوّل أسرة العمل على مشاركة ماجدة زكى في تقديم ثقل فني وشعبية جماهيرية كبيرة، خصوصًا أن ظهورها في الدراما أصبح مُلفتًا في السنوات الأخيرة من خلال أعمال تركت بصمة لدى الجمهور، ما يجعل وجودها فى إضافة مهمة تعزز من قوة المسلسل.

