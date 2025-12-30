الأربعاء 31 ديسمبر 2025
حوادث

التحقيق مع 3 مسجلين بتهمة الاستيلاء علي أجهزة محل بالسلاح في أكتوبر

ضبط متهمين بسرقة
ضبط متهمين بسرقة محل في اكتوبر،فيتو
تحقق أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة مع  3 مسجلين خطر متهمين،  بسرقة أجهزة من داخل محل بلاي ستيشن تحت تهديد السلاح في مدينة أكتوبر.

 

وذلك فور إلقاء القبض عليهم، بعد تحديد هويتهم من خلال تفريغ كاميرات المراقبة التي كانت موجودة بمحيط المحل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بدخول مجموعة أشخاص إلى محل ألعاب بلايستيشن وسرقة أجهزة من داخله تحت تهديد السلاح في أكتوبر.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت تحرياته أن المتهمين لهم معلومات جنائية وتم ضبطتهم وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة

وأكدت شيرين محفوظ المحامية بالنقض والإدارية العليا، أنه توجد عقوبات بالحبس مع الشغل وهى كالتالي:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد الأماكن المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. - على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا والتي تحدث باستخدام السلاح.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

القبض على سائق سرق دراجة نارية بالإكراه في كفر الشيخ

تسلق من فتحة بالباب، تفاصيل سرقة محل مجوهرات بالدرب الأحمر

