حالات تشديد عقوبة السرقة.. حمل اللص لسلاح.. اشتراك أكثر من متهم.. ارتكاب الجريمة ليلا أو في وسائل النقل.. ودخول المساكن والأماكن المسورة

كشف المستشار عبد الصادق البنا، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن حالات تصل فيها عقوبة المتهم بارتكاب جريمة السرقة لسبع سنوات.

حالات تصل فيها عقوبة السرقة إلى 7 سنوات

وقال البنا: حدد قانون العقوبات المصري، عدة عقوبات للمتهم بارتكاب جريمة سرقة، حسب الظرف والحالة التي تقع فيها الجريمة، ومن بينها عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سبع سنوات، وهي العقوبة التي نصت عليها المادة 316 مكرر ثالثا.

وأضاف البنا أن عقوبة المتهم بارتكاب جريمة السرقة تصل إلى السجن سبع سنوات في هذه الحالات.

أولًا: على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

ثانيًا: على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

ثالثًا: على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

عقوبات مشددة على السارق

نص القانون على توقيع عقوبات مشددة ضد من يقوم بفعل السرقة بكل أشكالها وألوانها، حتى لو استغل السارق علاقته بالضحايا واستطاع نسخ مفاتيح مصطنعة تمكنه من جريمته دون اللجوء إلى كسر الأبواب أو البلطجة.

وشدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020 على أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم، لهذا تصل بعض العقوبات فيها إلى السجن المؤبد.

أسباب تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم السرقة

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

هكذا يفرق القانون بين جرائم السرقة



يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).