رئيس جهاز حدائق أكتوبر يكشف تفاصيل العمل بعدد من مشروعات الإسكان والخدمات بالمدينة

كشف المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن تفاصيل العمل بعدد من مشروعات الإسكان والخدمات بالمناطق المختلفة بالمدينة.



وأشار إلى مشروع 810 عمارة (سكن كل المصريين)، ونسب ومعدلات الإنجاز، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، إلى جانب الوقوف على أي معوقات قد تؤثر في سير العمل، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الشركات المنفذة.



كما تضمنت المتابعة تفقد أعمال وموقع طريق حورس، لما يمثله الطريق من أهمية في ربط عدد من المناطق السكنية والخدمية بالمدينة، والاطمئنان على تقدم الأعمال ومراحل التنفيذ المختلفة، والتأكيد على الانتهاء من الأعمال طبقًا للبرامج الزمنية المحددة وبأعلى جودة ممكنة، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق.

وأكد المهندس ياسر عبدالحليم على الشركات المنفذة أهمية تكثيف معدلات العمل وزيادة أعداد العمالة والمعدات بالمواقع، مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان.



واستكمل رئيس الجهاز جولته بمتابعة مشروع سكن مصر (الداون تاون)، حيث تفقد أعمال النظافة العامة وصيانة المسطحات الخضراء وأعمال الزراعة داخل المشروع، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

والتقى رئيس الجهاز بعدد من المواطنين القاطنين بالمشروع، واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشأن بعض الأمور الخدمية داخل العمارات والمناطق المحيطة، موجِّهًا المختصين بسرعة فحص تلك الملاحظات والعمل على تلافيها خلال ٢٤ ساعة بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمشروع وتحسين مستوى المعيشة للسكان.



أوضح رئيس الجهاز أن جهاز مدينة حدائق أكتوبر يولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإسكان والخدمات، ويحرص على المتابعة الميدانية الدورية لكافة المشروعات، بما يضمن سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة في التوقيتات المحددة، وبما يحقق صالح المواطنين ويوفر مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

