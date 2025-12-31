الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هدايا رأس السنة 2026، بابا نويل وبلالين الاسكاى تريندات (فيديو وصور)

رأس السنة 2026
رأس السنة 2026
18 حجم الخط

 احتفالات رأس السنة 2026، تشهد القاهرة حالة من الرواج الملحوظ في سوق الهدايا في موسم أعياد الميلاد واحتفالات قدوم العام الجديد، حيث ازدحمت محلات الألعاب والزينة بالمتسوقين الباحثين عن هدايا مميزة تضفي أجواء البهجة على احتفالات العام الجديد.

 زينة رأس السنة 2025

ورصدت عدسة فيتو محلات الهدايا في منطقة دار السلام، لرصد أبرز هدايا وتريندات هدايا ليلة رأس السنة 2026.

وأكد أحد الباعة أن الاستعدادات لـ رأس السنة هذا العام جاءت أقوى وأكثر تنظيما مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى زيادة الإقبال من المواطنين مع تنوع الهدايا وتعدد الخيارات التي تناسب مختلف الأعمار والميزانيات.

 

 وقال إن حركة البيع بدأت مبكرا هذا الموسم، خاصة مع حرص الكثير من الأسر على تجهيز مستلزمات الاحتفال قبل الزحام المتوقع في الأيام الأخيرة من ديسمبر.

وأوضح صاحب محل الهدايا أن أبرز ما يميز موسم هذا العام هو الحضور القوي للألعاب المصرية داخل سوق الهدايا، لافتًا إلى أن المنتج المحلي نجح في فرض نفسه من حيث الجودة والتصميم، إلى جانب السعر المناسب مقارنة بالمستورد.

أسعار دمى سانتا كلوز

وعن الأسعار، أشار البائع إلى أنها جاءت متنوعة لتناسب جميع الفئات، حيث تبدأ أسعار دمى سانتا كلوز الثابتة من 75 جنيهًا وتصل إلى 425 جنيهًا حسب الحجم والخامة.

 أما سانتا المتحرك، الذي يُعد من أكثر المنتجات طلبًا، فتتراوح أسعاره بين 145 جنيهًا و370 جنيهًا.

كما أشار إلى أن مستلزمات التزيين تشهد إقبالًا واسعًا، حيث تبدأ أسعار أكياس التزيين من 15 جنيهًا، إلى جانب توافر ألواح الزينة، والكرات الملونة، والشرائط، ونجوم الزينة.

وعن تريندات هدايا رأس السنة هذا العام، كشف البائع أن أبرزها “سانتا التوتا المتحرك”، الذي حقق مبيعات مرتفعة، إلى جانب “بابا نويل العازف”، والذي يتميز بقدرته على العزف والغناء، حيث يقدم 17 أغنية بعدة لغات، وبالالين الاسكاي التي تطير في السماء بدافع الحرارة وهي بسعر مختلف عن أي عام سابق فهي ب75 جنيه فقط ما جعلها من أكثر الهدايا جذبًا للأطفال والكبار على حد سواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بلالين الاسكاي هدايا رأس السنة 2026 أسعار اشجار الكريسماس أسعار سانتا أسعار بابا نويل تريندات هدايا رأس السنة

مواد متعلقة

دعاء بداية العام الميلادي وحكم الدعاء في رأس السنة

حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم إفريقيا

الصغرى تهدد مظاهر الاحتفال، درجات الحرارة يوم رأس السنة بمحافظات مصر

أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

المتحف المصري بالتحرير يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة للتذاكر بداية من الغد

المصرية للاتصالات تعلن عن تغييرات جديدة في هيكلها التنظيمي لتحسين خدمة العملاء

ضبط 79 سلاحا ناريا و33 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

هدايا رأس السنة 2026، بابا نويل وبلالين الاسكاى تريندات (فيديو وصور)

في محطة مترو تاريخية، عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني يؤدي اليمين الدستورية غدا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العروسة في المنام وعلاقتها بقدوم خير وفير قريبا

أدعية وأذكار تعين على التوفيق والنجاح في الامتحانات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads