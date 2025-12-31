هدايا رأس السنة 2026، بابا نويل وبلالين الاسكاى تريندات (فيديو وصور)

18 حجم الخط

احتفالات رأس السنة 2026، تشهد القاهرة حالة من الرواج الملحوظ في سوق الهدايا في موسم أعياد الميلاد واحتفالات قدوم العام الجديد، حيث ازدحمت محلات الألعاب والزينة بالمتسوقين الباحثين عن هدايا مميزة تضفي أجواء البهجة على احتفالات العام الجديد.

زينة رأس السنة 2025

ورصدت عدسة فيتو محلات الهدايا في منطقة دار السلام، لرصد أبرز هدايا وتريندات هدايا ليلة رأس السنة 2026.

وأكد أحد الباعة أن الاستعدادات لـ رأس السنة هذا العام جاءت أقوى وأكثر تنظيما مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى زيادة الإقبال من المواطنين مع تنوع الهدايا وتعدد الخيارات التي تناسب مختلف الأعمار والميزانيات.

وقال إن حركة البيع بدأت مبكرا هذا الموسم، خاصة مع حرص الكثير من الأسر على تجهيز مستلزمات الاحتفال قبل الزحام المتوقع في الأيام الأخيرة من ديسمبر.

وأوضح صاحب محل الهدايا أن أبرز ما يميز موسم هذا العام هو الحضور القوي للألعاب المصرية داخل سوق الهدايا، لافتًا إلى أن المنتج المحلي نجح في فرض نفسه من حيث الجودة والتصميم، إلى جانب السعر المناسب مقارنة بالمستورد.

أسعار دمى سانتا كلوز

وعن الأسعار، أشار البائع إلى أنها جاءت متنوعة لتناسب جميع الفئات، حيث تبدأ أسعار دمى سانتا كلوز الثابتة من 75 جنيهًا وتصل إلى 425 جنيهًا حسب الحجم والخامة.

أما سانتا المتحرك، الذي يُعد من أكثر المنتجات طلبًا، فتتراوح أسعاره بين 145 جنيهًا و370 جنيهًا.

كما أشار إلى أن مستلزمات التزيين تشهد إقبالًا واسعًا، حيث تبدأ أسعار أكياس التزيين من 15 جنيهًا، إلى جانب توافر ألواح الزينة، والكرات الملونة، والشرائط، ونجوم الزينة.

وعن تريندات هدايا رأس السنة هذا العام، كشف البائع أن أبرزها “سانتا التوتا المتحرك”، الذي حقق مبيعات مرتفعة، إلى جانب “بابا نويل العازف”، والذي يتميز بقدرته على العزف والغناء، حيث يقدم 17 أغنية بعدة لغات، وبالالين الاسكاي التي تطير في السماء بدافع الحرارة وهي بسعر مختلف عن أي عام سابق فهي ب75 جنيه فقط ما جعلها من أكثر الهدايا جذبًا للأطفال والكبار على حد سواء.

