مصرع شاب في حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ربع نقل بالدقهلية

18 حجم الخط

لقي شاب في نهاية العقد الثاني من عمره مصرعه، إثر حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ربع نقل أمام نقطة إسعاف مصر الجديدة/الجمالية في محافظة الدقهلية.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع الحادث ومصرع الشاب على الفور نتيجة للاصطدام، ليتم تحريك قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

انتقال القوة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث

عند وصول القوة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث أمام نقطة إسعاف مصر الجديدة/الجمالية، تم فحص موقع الحادث واكتشاف وفاة الشاب الذي تبين أنه يدعى "أحمد م."، 18 عامًا.

كانت حالته خطيرة للغاية، حيث وصل إلى المستشفى وهو في حالة توقف كامل للقلب ونزيف بالأذن اليمنى، بالإضافة إلى جرح غائر بالرأس من الجهة اليسرى، طول الجرح 10 سم.

كما كانت هناك إصابات أخرى شملت جرحًا دائريًا متهتكًا بالكوع الأيسر، وكدمة في الجانب الأيسر من البطن، بالإضافة إلى كدمات متفرقة في الجسم وجرح سطحي في القدم اليمنى.

محاولة إنقاذه وتأكيد الوفاة

تم على الفور إجراء عملية إنعاش قلبي رئوي (CPR) للشاب لمدة 25 دقيقة، لكن الحالة لم تستجب للعلاج، ليتم إعلان الوفاة بعد فشل محاولات إنقاذه.

وقد تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شاب في حادث اعتداء بمنطقة مفارق جمصة بالدقهلية

أصيب شاب في نهاية العقد الثاني من عمره بجروح متفرقة في حادث اعتداء زُعم أنه تم بواسطة "قطر" في منطقة مفارق جمصة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة طالب هندسة بجروح سطحية في الوجه والرقبة، وكدمات في الرأس والظهر، حيث ادعى تعرضه للاعتداء من آخرين في المنطقة المذكورة.

عند وصول الفرق الأمنية إلى موقع الحادث، تبين أن الشاب المصاب هو "محمد ر. ر."، 18 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة حورس. وقد تم نقله إلى مستشفى جمصه المركزي لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح سطحية متفرقة في الوجه والرقبة، بالإضافة إلى كدمات في الرأس والظهر.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث وظروفه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.