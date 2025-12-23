الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية "الودي" بالجيزة (صور)

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
18 حجم الخط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في أثناء جولته بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بقرى مركز الصف بالجيزة، أعمال تشغيل نقطة إسعاف قرية الودي، المُقامة على مساحة ٢٥٠ م² ضمن المبادرة الرئاسية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير هيئة الإسعاف المصرية، إدراكًا لدورها الحيوي كخط الدفاع الأول في حالات الطوارئ، وكونها أداة إنقاذ حقيقية تحفظ الأرواح وتقلل من آثار الأزمات.

 

نائب رئيس الوزراء: تطوير منطومة الإسعاف ليس خيارًا 

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن تطوير منظومة الإسعاف ليس خيارًا، بل ضرورة، يجري العمل عليها بكل جد وإصرار، في ظل حجم التحديات المتزايدة، من تكدس سكاني، وتوسع عمراني، وظروف صحية متغيرة، بالإضافة إلى أهمية تكامل هيئة الإسعاف مع باقي مكونات النظام الصحي، لضمان سلسلة رعاية متكاملة تنتهي بتعافي المريض، وليس فقط نقله، لافتا إلى الحرص الشديد على تقليل زمن الاستجابة.  



وأكد المهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، الأهمية الكبيرة لنقاط الإسعاف المنشأة حديثًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنه تم توفير الأطقم الطبية والفنية المتخصصة لتشغيل نقطة إسعاف الودي بكفاءة عالية.

وخلال جولته، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح تفصيلي من الدكتور/ سامح الجارحي، مدير عام فرع الإسعاف بالجيزة، حول مكونات نقطة الإسعاف، التي تضم ٢٦ سيارة إسعاف، منها ٢٣ سيارة عناية مركزة متنقلة، لتخدم قرية الودي والقرى المجاورة لها، بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ويضمن تلبية احتياجات الأهالي.
 
وقال الدكتور سامح الجارحي: تبعد نقطة الإسعاف عن مركز الصف حوالي ٥كم، ويبلغ عدد سكان القرية حوالي ٣٠ ألف نسمة؛ حيث تقدم الخدمات الإسعافية لعدد ٤ قرى (الودي - اسكر - عرب اسكر - الديسمي)، فيما يبلغ متوسط عدد الخدمات حوالي ١٠٠ خدمة شهريا.
وتفقد رئيس الوزراء نموذجا لإحدى سيارات الإسعاف، ضمن سيارات الخدمة بنقطة الإسعاف، واطلع على الإمكانات المتوافرة بها لخدمة أهالي القرى التي تخدمها، وخدمة الطرق السريعة والزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منظومة الاسعاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المبادرة الرئاسية حياة كريمة حياة كريمة نقطة إسعاف قرية الودي المبادرة الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الصحه هيئة الإسعاف المصرية مركز الصف بالجيزة

مواد متعلقة

مصر وصندوق النقد يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة

مدبولي يتفقد محطة مياه الشرب بأرض المشتل بمركز الصف.. ويضغط على زر تفعيل التشغيل

مدبولي يستفسر من سيدة عن مستوى الخدمة الطبية بمركز طب أسرة "الفهميين" بالجيزة (صور)

رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بـ"الفهميين" (صور)

مدبولي يبدأ جولة تفقدية لمشروعات "حياة كريمة" في قرى الصف

رئيس الوزراء يتفقد اليوم مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة

رئيس الوزراء: ما تحقق في 10 سنوات يعادل إنجازات دول احتاجت 20 عامًا

مدبولي: الملحقون العسكريون جزء أساسي من تسويق مصر دوليًا

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر والصعود مستمر بالبورصة العالمية (آخر تحديث)

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

انهيار عقار مكون من 5 طوابق في إمبابة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

وزير العمل: إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة

استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة تفريز البسلة بأكثر من طريقة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads