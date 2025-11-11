مدبولي يكشف عن بعد جديد في صفقة "علم الروم" مع قطر

18 حجم الخط

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 14 محافظة، مؤكدًا أن الحكومة تبذل كل الجهود بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية، لتوفير الدعم اللوجيستي الكامل وضمان أجواء من الحرية واليسر لجميع الناخبين.

صفقة "علم الروم" بين مصر وقطر: استثمار ضخم بقيمة 30 مليار دولار

وفي سياق اقتصادي، كشف مدبولي أن إجمالي الاستثمارات القطرية في مشروع "علم الروم" يصل إلى نحو 30 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المشروع يعد من أكبر المشاريع المشتركة التي ستسهم في تطوير الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى منطقة سياحية عالمية جاذبة.

تفاصيل الحصص الاستثمارية

وأوضح أن الصفقة تتضمن حصة نقدية تبلغ 0.5 مليار دولار، وحصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار، إلى جانب 155 مليون دولار من أرباح المشروع المتراكمة على مدار تاريخه، بما يعكس جدية الشراكة الاقتصادية بين الجانبين المصري والقطري.

فرص عمل ونقلة نوعية في السياحة

وأكد رئيس الوزراء أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة للشباب المصري، وسيسهم في جذب أنماط سياحية راقية ذات إنفاق مرتفع، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي.

رسالة إلى المشككين في الاستثمار الأجنبي

واختتم مدبولي بالإشارة إلى أن وجود استثمارات أجنبية مباشرة يُعد علامة نجاح لأي اقتصاد في العالم، نظرًا لدورها في تعزيز النمو وزيادة فعالية السوق، مشددًا على أن المواطنين بدأوا يدركون بالفعل أهمية تلك الصفقات وأثرها الإيجابي على مستقبل التنمية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.