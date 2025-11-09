الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أين ستذهب أموال صفقة "علم الروم"؟ وزير المالية يوضح

وزير المالية، فيتو
وزير المالية، فيتو
18 حجم الخط

كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل صفقة تطوير منطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح، والتي جرى توقيعها مع شركة الديار القطرية، مؤكدًا أنها تمثل واحدة من أضخم الصفقات الاستثمارية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

"كاش موني" في ديسمبر.. و3.5 مليار دولار قيمة الأرض

وقال كجوك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "النهار": "مصر ستحصل على قيمة أرض علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار نهاية ديسمبر كاش موني."

وأوضح أن الصفقة تتضمن أيضًا حصة عينية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار مع بدء تنفيذ مراحل المشروع، إلى جانب حصول هيئة المجتمعات العمرانية على 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد شركة الديار القطرية لتكاليفها.

وأشار إلى أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع تُقدّر بنحو 30 مليار دولار وفقًا لتقديرات الشريك القطري.

مشروع ضخم بعائد سنوي مستدام

وأكد وزير المالية أن القيمة الحقيقية للصفقة لا تقتصر على العائد النقدي فقط، بل تمتد إلى العوائد الاقتصادية طويلة الأجل، قائلًا:"المكسب الحقيقي هو العائد السنوي المنتظر من التدفقات السياحية والعمرانية والتنموية للمشروع، وليس فقط قيمة الأرض".

وأضاف أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في الساحل الشمالي الغربي، ويمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات كبرى ذات طابع استثماري وتنموي.

نصف حصيلة الصفقة لخفض الدين العام

وعن نصيب وزارة المالية من قيمة الصفقة، قال كجوك ردًا على سؤال لميس الحديدي:"تم اتخاذ قرار سابق بأن 50% من أي إيراد استثماري أو صفقة استثمارية يوجّه مباشرة إلى خفض المديونية العامة للدولة."

وأكد أن وزارة المالية ستحصل على نصف قيمة الـ3.5 مليار دولار، أي ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار، لتوجيهها إلى تمويل برامج خفض الدين العام.

خفض الدين.. أولوية لتعزيز الثقة في الاقتصاد

وشدد كجوك على أن خفض المديونية يمثل أولوية قصوى للدولة، باعتباره أحد أهم مؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري، موضحًا أن تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد جدية الحكومة في إدارة مواردها بكفاءة.

وتابع وزير المالية: “كلما لمس المستثمر تراجعًا في حجم الدين، زادت قناعته بجدية الدولة واستدامة سياساتها المالية”.

صفقة "علم الروم".. بين العائد المالي والتنمية المستدامة

وأختتم: "بهذه الخطوة، تمثل صفقة علم الروم نموذجًا جديدًا في إدارة أصول الدولة بذكاء اقتصادي، يجمع بين تحقيق عائد فوري يساهم في خفض الدين العام، وعائد تنموي طويل الأمد يعزز النشاط السياحي والعمراني في الساحل الشمالي".

أموال صفقة علم الروم علم الروم صفقة علم الروم وزير المالية أحمد كجوك الديار القطرية

