مدبولي: شركات التعهيد توفر 70 ألف فرصة عمل جديدة.. و"علم الروم" تتحول إلى منطقة استثمارية عالمية

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم:

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم؛ وذلك بمقرها بالعاصمة الجديدة، حيث تم بحث واستعراض العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى اللقاءات والاتصالات الهاتفية التي أجراها مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين، وما شهدته هذه اللقاءات والاتصالات من تباحث لدعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، وكذا استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية، وخاصة ما يتعلق بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام، والتأكيد على ضرورة التنفيذ لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية لساكني القطاع دون قيود، والسعي لتطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار الدائم للمنطقة.

كما تناول رئيس الوزراء نتائج الاجتماع المهم الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رؤساء وقيادات 52 شركة من كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة بمجال صناعة التعهيد، وذلك على هامش مشاركتهم في القمة العالمية لصناعة التعهيد التي استضافتها القاهرة مؤخرا، والتي بانعقادها أكدت وعكست ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما تبلور في توقيع 55 اتفاقية بين الشركات المصرية والعالمية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتتاح مراكز تعهيد جديدة في مصر أو التوسع في القائم منها، وذلك بالنظر لما تتمتع به مصر من مقومات وإمكانات مادية وبشرية ساهمت في جذب هذه الشركات للعمل على أرضها، وهو ما يسهم في اتاحة أكثر من 70 ألف فرص عمل جديدة للشباب الواعد في هذا المجال.

وفى ذات السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على الاستمرار في جهود دعم وتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره أحد القطاعات الأربعة التي تتضمن قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة، وتضعها الحكومة على أجندة أولوياتها.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء التحية للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الجهود المبذولة لتطوير ونمو هذا القطاع الواعد، مشيرًا إلى ما يلقاه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من اهتمام بالغ من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بالنظر لدوره في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، ومساهمته في نمو حجم الصادرات والخدمات الرقمية، وتنافسية الدولة المصرية في العديد من الأسواق.

واتصالا بالحديث عن القطاعات التي تستهدف الدولة من خلالها تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وخاصة قطاع الصناعة، أشار رئيس الوزراء إلى مشاركته خلال هذا الأسبوع في افتتاح مصنع المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية، وكذا توسعات المصنع الإقليمي لشركة "شنايدر إلكتريك" الفرنسية، مجددًا التأكيد على استمرار جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار، وما يتضمن ذلك من تطبيق وتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، هذا إلى جانب الاهتمام بالبنية الأساسية، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، تعظيمًا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة في العديد من القطاعات والمجالات.

افتتاح الدورة السادسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات والصناعة

وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن مشاركته في افتتاح الدورة السادسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات والصناعة، نيابة عن رئيس الجمهورية، والمقامة تحت شعار "الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة"، معربًا عن سعادته بما شاهده خلال جولته في ارجاء المعرض الذي حظي بمشاركة دولية واسعة من كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا القطاع المهم، لاسيما القطار الكهربائي السريع "السخنة / العلمين / مطروح"، حيث تم إعطاء إشارة بدء التشغيل التجريبي للخط الأول له في المرحلة الأولي منه في نطاق أكتوبر، مشيرًا إلى أن تدشين هذا القطار يمثل نقلة نوعية لمصر في قطاع النقل الإقليمي، مضيفا: تابعت أيضا ما يتم من جهود لتحديث عربات النوم بالسكك الحديدية، وكذا ما يتم في أوتوبيسات النقل الجماعي، خاصةً الكهربائية منها، هذا بالإضافة إلى تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر، لافتا إلى أن ما شاهدناه في هذا المعرض يمثل ويعكس حجم النهضة الكبيرة في هذا القطاع، مشيرًا كذلك إلى ما تم مشاهدته في ارجاء معرض الصناعة، وما يتم من تطوير ودعم في مختلف الصناعات، تعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة.

وفي ذات السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي التحية إلى الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على التنظيم المتميز لهذا الحدث المهم، وكذا على الجهود المبذولة في هذا القطاع، لافتا إلى أن ذلك يؤكد مواصلة جهود دعم وتطوير مختلف وسائل وخدمات النقل الحديث وتعميق وتوطين التصنيع المحلي لهذا القطاع الواعد، بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توقيع عقد الشراكة الاستثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة أرض في نطاق منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربيّ، بمحافظة مطروح، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستسهم في إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل على مستوى عالمي، ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والتجارية وتحويل "علم الروم" إلى منطقة ساحلية سياحية واستثمارية.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لكل من ساهم في إتمام هذه الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية، مُؤكدًا أن الدولة تواصل العمل بكل جدية بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة انطلاقًا من أن مثل هذه المشروعات توفر تنمية متكاملة تحقق العديد من الأهداف.

فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي

وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى مشاركته أمس في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، مُؤكدًا في هذا الصدد، أن هذا المنتدى يأتي بهدف دعم وتعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين مصر ودول التعاون الخليجي، كما يسهم في استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض مصر والتي تمثل اهتمام مشتركا للجانبين.

من ناحية أخري، أشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بما يشهده المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، من اقبال كبير من الزائرين المصريين والأجانب، لافتا إلى أن ذلك يؤكد نجاح الجهود الترويجية المبذولة للمتحف المصري الكبير، والمزارات السياحية المختلفة، وانعكاسا للاحتفالية المبهرة التي أقيمت بمناسبة افتتاح هذا الصرح الحضاري الذي يحوي كنوز الحضارة المصرية، ويحكي تاريخها العريق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في حجم واعداد السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.

وفى ذات السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، الاهتمام الكبير بمختلف أعمال التأمين لكافة الزوار لهذه المناطق السياحية والاثرية، لافتا في هذا السياق إلى التوجيهات الصادرة لكل من وزيرة التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة بالاهتمام بجهود الحفاظ على أعمال النظافة والتطوير وتنسيق الموقع التي تمت بالمناطق المحيطة بالمتحف ومنطقة الأهرامات، وذلك بما يعكس الصورة الحضارية للمنطقة ويحسن من تجربة السائح، مضيفًا هناك توجيهات أيضًا لجميع المحافظين بالاهتمام الشديد بتطوير وتجميل مختلف المحاور والطرق الرئيسية، قائلا:" هذه واجهة كل محافظة.. ويجب تحسين الصورة البصرية في مختلف المحافظات".

