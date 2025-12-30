الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
جاهزية شركة صرف صحي الإسكندرية للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر

شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار تراوحت شدتها من متوسطة إلى غزيرة على مختلف مناطق المحافظة، بدأت في تمام الساعة الثانية صباحًا، قبل أن تزداد شدتها وتتحول إلى أمطار غزيرة في تمام الساعة السابعة صباحًا بعدد من المناطق، الأمر الذي استدعى تكثيف جهود أجهزة الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأعلن المهندس "سامي قنديل" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حالة الطوارئ منذ أربعة أيام، تحسبًا لتوقعات سوء الأحوال الجوية، وذلك طبقًا للبيانات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية بتحذيرات بمنخفض جوي وأمطار خلال الفترة الحالية.

وأوضح "قنديل" أنه تم تمركز 150 سيارة ومعدة متنوعة ما بين سيارات شفط وكسح مياه ومعدات، في المناطق الساخنة والنقاط الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار على مستوى المحافظة، مع جاهزية كاملة للتدخل الفوري حال حدوث أي تجمعات.

وقام المهندس "سامي قنديل" بجولات ميدانية تفقدية على مدار اليوم لمتابعة تمركزات المعدات والسيارات، ورصد تجمعات مياه الأمطار، كما تفقد حالة المحطات والتأكد من قدرتها على استيعاب كميات المياه المتدفقة دون أي تأثير على منظومة الصرف.

وأشار رئيس الشركة إلى أن فرق الطوارئ تعمل بشكل متواصل على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار، ومنع تأثيرها على حركة المرور أو المرافق الحيوية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية المعنية بمحافظة الإسكندرية.

وشدد المهندس "سامي قنديل" على جاهزية جميع المحطات والشبكات، واستمرار أعمال التطهير والمتابعة الدورية، مؤكدًا أن غرفة الطوارئ الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

فيما ناشدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار أو شكاوى من خلال الخط الساخن 175، مؤكدة استمرار حالة الاستعداد الكامل حتى استقرار الأحوال الجوية.

