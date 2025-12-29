القابضة للقطن والنسيج تحقق نموًا قياسيًا في المبيعات والصادرات لعام 2024-2025 (إنفوجراف)

18 حجم الخط

كشفت المؤشرات المالية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن تحقيق أداء مالي قوي ونمو ملحوظ في المبيعات والصادرات خلال العام المالي 2024–2025، بالتزامن مع تشغيل المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في أواخر عام 2024.

وأظهرت البيانات قفزة كبيرة في إجمالي مبيعات الشركات التابعة، التي بلغت 6.2 مليار جنيه، محققة زيادة قدرها 48% مقارنة بالعام المالي السابق، إلى جانب تحقيق نمو غير مسبوق في الصادرات بنسبة 221%، وبقيمة وصلت إلى 2.3 مليار جنيه، وهو ما يعكس جودة المنتجات الجديدة وقدرتها التنافسية العالية في الأسواق العالمية.

دعم خطط زيادة الصادرات

ويأتي هذا الأداء القوي في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يشمل 7 شركات تابعة للشركة القابضة موزعة على 7 محافظات، بإجمالي مساحة تقدر بنحو مليون متر مربع. ويعتمد المشروع على تزويد المصانع الجديدة بأحدث التكنولوجيات في الآلات والمعدات، إلى جانب توفير بنية تحتية متكاملة، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية ودعم خطط زيادة الصادرات.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع مصانع: «غزل 1»، «غزل 4»، «تحضيرات النسيج 1»، ومحطة الكهرباء الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى (التي تستحوذ على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع).

مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا

وفي الوقت نفسه، يجري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية، التي تضم مصانع «غزل 6»، «تحضيرات النسيج 2»، إلى جانب مجمع النسيج ومجمع الصباغة، ليكتمل بذلك تطوير شركة غزل المحلة بالكامل، فضلًا عن مصنع «غزل 2» الجديد بشركة مصر شبين الكوم، الذي يشهد حاليًا مرحلة التشغيل التجريبي.

أما المرحلة الثالثة، والمقرر الانتهاء منها خلال عام 2026، فتشمل تطوير شركات: مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، وحلوان للغزل والنسيج، بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق طفرة إنتاجية وصناعية مستدامة.

