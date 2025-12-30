محافظ الغربية يوجه بتوفير وسائل نقل إضافية خلال ساعة الذروة لخدمة المواطنين

18 حجم الخط

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة مفاجئة لمتابعة حركة المواصلات بمدينة طنطا،خلال ساعة الذروة، حيث لاحظ تكدس المواطنين نتيجة زيادة الإقبال على وسائل النقل.

وعلى الفور توقف محافظ الغربية لمتابعة الموقف بنفسه، وأجرى اتصالا مباشرا بمدير إدارة المواقف موجها بسرعة الدفع بعدد إضافي من سيارات الأجرة لتغطية الطلب المتزايد وتخفيف حدة التكدس.

وقد تم تنفيذ التوجيهات فورا مما ساهم في انتظام الحركة وتسهيل تنقل المواطنين في وقت قياسي وسط حالة من الارتياح بين المواطنين.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن جولاته الميدانية تستهدف المتابعة الدقيقة لحركة الشارع والتأكد من كفاءة الخدمات المقدمة خاصة المتعلقة بحياة المواطن اليومية مشددًا على أن أي تقصير في منظومة النقل الداخلي غير مقبول وأن التوجيهات لكافة الأجهزة التنفيذية واضحة بحتمية الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والتعامل السريع مع الطوارئ لا سيما خلال أوقات الذروة.

وأضاف المحافظ أن راحة المواطن وتوفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة تمثل أولوية قصوى مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بمحافظة الغربية تتابع على مدار الساعة حركة المواقف وخطوط السير بالتنسيق الكامل مع إدارات المرور والمواقف لضمان انتظام الخدمة وعدم تكرار أي مشكلات مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدا في اتخاذ أي إجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق رضاهم الكامل.

واستكمل محافظ الغربية جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة حيث قام بجولة تفقدية شاملة لأعمال تطوير كورنيش محور محلة منوف الجارية بتكلفة 120 مليون جنيه ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري بمدينة طنطا.

وأوضح محافظ الغربية أن المشروع يمتد بطول 2000 متر من كوبري قحافة وحتى كوبري كلية الهندسة ويشمل إنشاء ممشى حضاري على جانبي ترعة القاصد وتنفيذ مسطحات خضراء إلى جانب تطوير شبكات المرافق والخدمات وإعادة تنظيم حركة المرور بالمحور لتوفير انسيابية أفضل وتحقيق بيئة حضارية تليق بالمواطنين.

وأشار الجندي إلى أن نسبة التنفيذ الحالية تجاوزت 65% مؤكدا أن الأعمال تسير وفق خطة هندسية دقيقة وبرنامج زمني محدد لضمان الجودة والسرعة مشددا على أن الكورنيش الجديد سيمثل نقطة تحول حضارية داخل طنطا ويخلق متنفسا بيئيا واجتماعيا لأهالي المحافظة.

وأضاف المحافظ أن المشروع ينسجم مع رؤية المحافظة لتطوير المحاور الحيوية وربطها لضمان سيولة مرورية أفضل ورفع جودة الحياة في المناطق المحيطة مؤكدا أن المواطن يظل في صدارة الأولويات.

