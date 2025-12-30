الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
رياضة

كأس عاصمة مصر، طلائع الجيش يتقدم 1-0 على غزل المحلة بالشوط الأول

كأس عاصمة مصر، إنتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش أمام غزل المحلة، بتقدم الطلائع بهدف دون مقابل في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب جهاز الرياضة، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر  

سجل هدف التقدم لطلائع الجيش اللاعب التونسي حسام الدين السويسي

وجاء الهدف من كرة عرضية من ركلة ركنية أرسلها رجب عمران، ليقابلها حسام السويسي بباطن القدم ويسكنها داخل شباك النفراوي

وشهد الشوط الأول سيطرة وإستحواذ لفريق طلائع الجيش في أغلب فتراته وأتيحت أمام لاعبيه العديد من الفرص، ولكن غزل المحلة انتفص هجوميا بعد هدف الطلائع وأضاع فرصة مؤكدة للتعادل في نهاية الشوط 

تشكيل طلائع الجيش أمام غزل 

فيما، أعلن جمعة مشهور المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكيلة فريقه لمواجهة غزل المحلة وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد عبد الرحمن - أحمد علاء - محمد فتح الله - ألفا بوبكر كيتا

الوسط: حسام الدين السويسي - غيث مدادحة - أحمد طارق - محمد هاني

الهجوم: إسماعيل أورو أجورو - رجب عمران

 

أعلن علاء عبد العال مدرب فريق غزل المحلة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، بإستاد جهاز الرياضة العسكرى من أجل ضمان الصعود لدور الثمانية لبطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل غزل المحلة أمام طلائع الجيش

تشكيل غزل المحلة، فيتو
تشكيل غزل المحلة، فيتو

ترتيب طلائع الجيش والمحلة بكأس عاصمة مصر

يدخل طلائع الجيش المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، في الوقت نفسه يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 3 نقاط بعد فوزه الأخير على الأهلى بهدفين لهدف.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 9 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 4 نقاط
  4. غزل المحلة - 3 نقاط
  5. الأهلي - 3 نقاط
  6. المقاولون العرب - نقطة
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط.

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

ويتأهل من كل مجموعة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

كأس عاصمة مصر طلائع الجيش غزل المحلة ملعب جهاز الرياضة تشكيل طلائع الجيش أمام غزل جمعة مشهور

