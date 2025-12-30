حملة لضبط متعاطي المواد المخدرة ومرتكبي المخالفات المرورية بطريق رافد جمصة

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الحملة المشتركة التي تنفذها إدارة مرور الدقهلية، بالتعاون مع مباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (التابع لرئاسة مجلس الوزراء)، والمعامل المركزية بوزارة الصحة (قسم معمل المخدرات)، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين، وضبط المخالفات المرورية على طريق رافد جمصة المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحركة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوِّهم من تعاطي المواد المخدرة، بما يضمن لياقتهم للقيادة، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم خلال تنقلاتهم، كما تهدف إلى التفتيش على حالة المركبات، والتحقق من صلاحيتها للسيْر، وسريان رخص القيادة.

وفي هذا الإطار، شنَّت اللجنة المشكلة حملة ميدانية شملت إجراء تحاليل مفاجئة للكشف عن المخدرات، والتفتيش عن المخالفات المرورية على الطريق المذكور، وأسفرت الحملة عن ضبط الذين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة بعد إجراء التحاليل اللازمة، كما قام رجال المرور بفحص المركبات، والتحقق من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين.

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المعامل المركزية بوزارة الصحة تعاطي المواد المخدرة مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

